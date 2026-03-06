Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Atletico nhắm HLV Klopp

  • Thứ sáu, 6/3/2026 20:09 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Jurgen Klopp được xem là ứng viên tiềm năng dẫn dắt Atletico Madrid nếu Diego Simeone rời đội bóng trong tương lai.

Klopp được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Tương lai băng ghế huấn luyện của Atletico Madrid thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện thông tin về khả năng thay đổi HLV trong thời gian tới. Theo El Chiringuito TV, Jurgen Klopp là một trong những cái tên được nhắc đến cho vị trí này nếu Diego Simeone rời CLB.

Hiện tại, Simeone vẫn là HLV trưởng của Atletico Madrid. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ gắn bó, các cuộc thảo luận về tương lai dài hạn của đội bóng bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến nhiều phương án kế nhiệm được đưa ra trong các cuộc bàn luận.

Nếu Atletico Madrid quyết định mở ra một giai đoạn mới, Klopp được xem là lựa chọn đáng chú ý. HLV người Đức nổi tiếng với triết lý bóng đá cường độ cao và lối chơi pressing mạnh mẽ. Ông cũng từng giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp huấn luyện.

Sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2023/24, Klopp không tiếp tục dẫn dắt một đội bóng khác. Hiện Klopp giữ chức Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Thời gian gần đây, liên tục có những thông tin cho rằng Kloop đang không hài lòng với công việc hiện tại và bắt đầu nghĩ về việc trở lại ghế huấn luyện. Các nguồn tin từ châu Âu cũng nói rằng Klopp không có ý định quay lại Premier League mà chuyển hướng sang Tây Ban Nha.

Dù vậy, Atetico sẽ phải cạnh tranh với Real Madrid. Klopp được cho là hứng thú với công việc tại sân Bernabeu, trong bối cảnh Alvaro Arbeloa gây thất vọng lớn.

HLV Klopp chọn Real Madrid?

Jurgen Klopp được cho là đang cân nhắc trở lại băng ghế huấn luyện và điểm đến duy nhất mà chiến lược gia người Đức nhắm tới là Real Madrid.

37:2196 hôm qua

Klopp ra điều kiện để dẫn dắt Real Madrid

Khi những kết quả không tốt liên tiếp xảy ra, những tin đồn về chiếc ghế huấn luyện Real Madrid lập tức nóng lên.

06:28 4/3/2026

Jurgen Klopp vỡ mộng?

Jurgen Klopp được cho là không còn hào hứng với công việc Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull và có thể chia tay tập đoàn này chỉ sau hơn 1 năm đảm nhiệm.

19:00 3/3/2026

Siêu phẩm đá phạt của Hulk Hôm 15/2, Hulk ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Atletico Mineiro đè bẹp Itabirito 7-2 ở vòng bảng giải vô địch bang Minas Gerais, Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Klopp HLV Klopp Jurgen Klopp Real Madrid Đức Atletico Madrid Diego Simeone

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý