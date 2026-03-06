Atletico nhắm HLV Klopp

Jurgen Klopp được xem là ứng viên tiềm năng dẫn dắt Atletico Madrid nếu Diego Simeone rời đội bóng trong tương lai.

Klopp được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Tương lai băng ghế huấn luyện của Atletico Madrid thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện thông tin về khả năng thay đổi HLV trong thời gian tới. Theo El Chiringuito TV, Jurgen Klopp là một trong những cái tên được nhắc đến cho vị trí này nếu Diego Simeone rời CLB.

Hiện tại, Simeone vẫn là HLV trưởng của Atletico Madrid. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ gắn bó, các cuộc thảo luận về tương lai dài hạn của đội bóng bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến nhiều phương án kế nhiệm được đưa ra trong các cuộc bàn luận.

Nếu Atletico Madrid quyết định mở ra một giai đoạn mới, Klopp được xem là lựa chọn đáng chú ý. HLV người Đức nổi tiếng với triết lý bóng đá cường độ cao và lối chơi pressing mạnh mẽ. Ông cũng từng giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp huấn luyện.

Sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2023/24, Klopp không tiếp tục dẫn dắt một đội bóng khác. Hiện Klopp giữ chức Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Thời gian gần đây, liên tục có những thông tin cho rằng Kloop đang không hài lòng với công việc hiện tại và bắt đầu nghĩ về việc trở lại ghế huấn luyện. Các nguồn tin từ châu Âu cũng nói rằng Klopp không có ý định quay lại Premier League mà chuyển hướng sang Tây Ban Nha.

Dù vậy, Atetico sẽ phải cạnh tranh với Real Madrid. Klopp được cho là hứng thú với công việc tại sân Bernabeu, trong bối cảnh Alvaro Arbeloa gây thất vọng lớn.

