Đội của Beckham sa thải HLV gây sốc

Salford City, đội dưới quyền quản lý của David Beckham và Gary Neville, ra quyết định sa thải HLV Karl Robinson sau mùa giải được xem là thành công nhất trong lịch sử CLB.

Beckham cải tổ đội bóng sau khi bỏ lỡ suất thăng hạng.

Thông báo chính thức từ Salford vào rạng sáng 3/6 xác nhận chiến lược gia 45 tuổi rời cương vị HLV trưởng ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra chỉ ít tuần sau khi đội bóng thất bại 0-3 trước Notts County trong trận chung kết play-off League Two tại Wembley, qua đó lỡ cơ hội thăng hạng lên League One.

HLV Robinson tiếp quản Salford cách đây hơn 2 năm trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của ông, CLB dần ổn định và trở thành một trong những ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng. Mùa giải vừa qua, Salford cán đích ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng League Two, chỉ kém đội xếp thứ ba là Cambridge 1 điểm và bỏ lỡ suất thăng hạng.

HLV Robinson chia tay Salford. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt của mùa giải đến ở giai đoạn tháng 1, khi Salford để thua 5/6 trận đấu liên tiếp, khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua. Đến vòng đấu cuối cùng, đội bóng chỉ giành được trận hòa 0-0 trước Crawley, đội đứng thứ 22, qua đó chính thức vuột mất tấm vé thăng hạng trực tiếp.

Sau thất bại ở trận chung kết play-off, Robinson thừa nhận nỗi tiếc nuối. Ông cho rằng Salford đã có 10 tháng thi đấu xuất sắc, nhưng lại chơi tệ ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. Trong hơn 2 năm rưỡi làm việc tại Salford, HLV Robinson giúp đội có 60 chiến thắng sau 132 trận.

Hiện Salford hoạt động dưới quyền sở hữu mới của Beckham, Neville cùng các doanh nhân Declan Kelly và Lord Mervyn Davies. Trong khi đó, dàn huyền thoại MU như Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt đã rút khỏi cơ cấu cổ đông.

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