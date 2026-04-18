'Không ai hợp Real hơn Klopp'

Felix Magath cho rằng Jurgen Klopp là lựa chọn phù hợp nhất để dẫn dắt Real Madrid trong giai đoạn nhiều biến động.

Klopp vẫn đang làm việc tại Red Bull và chưa công khai suy nghĩ về tương lai.

Tương lai băng ghế huấn luyện của Real Madrid tiếp tục trở thành chủ đề nóng sau khi đội bóng dừng bước ở tứ kết Champions League. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu HLV Felix Magath công khai tiến cử Jurgen Klopp cho đội chủ sân Bernabeu.

Chiến lược gia 72 tuổi nhận định Klopp đủ năng lực xử lý sức ép đặc biệt tại Madrid, nhất là khả năng kiểm soát phòng thay đồ có nhiều ngôi sao lớn. Theo Magath, thành công của Klopp tại Liverpool là minh chứng rõ ràng cho năng lực quản trị con người và xây dựng tập thể đỉnh cao.

Ông nói: "Klopp là người phù hợp nhất. Cậu ấy đã làm công việc tuyệt vời ở Liverpool và biết cách làm việc với những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn".

Magath cũng lên tiếng bảo vệ HLV Alvaro Arbeloa, người đang chịu nhiều sức ép sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Theo ông, bất kỳ nhà cầm quân nào cũng gặp khó nếu tiếp quản đội hình Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, Magath cũng phản đối chiếc thẻ đỏ của Eduardo Camavinga ở trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Ông cho rằng đây là quyết định quá nặng tay và không có đủ cơ sở để truất quyền thi đấu tiền vệ người Pháp.

Tuy nhiên, Magath thừa nhận Bayern xứng đáng đi tiếp sau hai lượt trận. Theo ông, cặp đấu được quyết định bằng diễn biến trong suốt 180 phút sau hai lượt trận chứ không chỉ bởi khoảnh khắc cuối trận.

Ngoài câu chuyện ghế nóng, cựu HLV người Đức còn đề cập tới Raul Gonzalez, học trò cũ của ông tại Schalke 04. Magath đánh giá cao huyền thoại Real Madrid và tin Raul có tố chất để trở thành một HLV lớn trong tương lai.

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.