Nguyên nhân Klopp không trở lại làm HLV

Klopp thừa nhận mình đã chịu quá nhiều áp lực khi làm HLV.
Jurgen Klopp gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về áp lực trong sự nghiệp huấn luyện, khẳng định không có ý định trở lại băng ghế chỉ đạo. Trong chương trình truyền hình của TV2, cựu HLV Liverpool cho biết những năm tháng đứng ngoài đường biên luôn đi kèm căng thẳng cực lớn.
Sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2024, Klopp chuyển sang vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull từ đầu năm 2025. Công việc mới mang lại nhịp sống khác. Ông vẫn làm việc với cường độ cao, nhưng có quãng nghỉ rõ ràng, điều chưa từng có trong thời gian làm HLV.
"Tôi có thể làm việc ba ngày rồi nghỉ bốn ngày. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn", Klopp chia sẻ. Dù khẳng định không thể sống mà không làm việc, ông cho rằng mình cần một cách tiếp cận khác để cân bằng cuộc sống.
Nhìn lại sự nghiệp, Klopp vẫn giữ sự khiêm tốn. Dù giành nhiều danh hiệu cùng Borussia Dortmund và Liverpool, ông cho biết chưa bao giờ tự xem mình là một HLV vĩ đại.
"Tôi luôn có quá nhiều câu hỏi trong đầu và không phải lúc nào cũng biết câu trả lời", ông nói.
Chỉ khi thường xuyên được so sánh với những tên tuổi lớn như Pep Guardiola, Klopp mới phần nào nhận ra giá trị của mình. Tuy nhiên, cảm giác đó đến khá muộn.
Với lời chia sẻ từ Klopp, một chương mới trong hành trình đã bắt đầu, và ông không còn lý do để quay lại áp lực cũ.
