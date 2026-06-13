Khoảnh khắc đắt giá ở tuyển Hàn Quốc

Phút 70 của trận đấu thuộc bảng A World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6, Son Heung-min được HLV Hong Myung-bo rút ra nghỉ. Trước khi rời sân, ngôi sao của LAFC trao lại băng đội trưởng cho trung vệ Kim Min-jae, người được giao trách nhiệm chỉ huy các đồng đội trong quãng thời gian còn lại.
Sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hàn Quốc có màn ngược dòng thắng 2-1 đầy thuyết phục trước CH Czech. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ chú ý không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số mà còn là hành động của Kim Min-jae ngay sau trận.
Thay vì tiếp tục giữ chiếc băng đội trưởng, trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich đã nhanh chóng tìm đến Son để trực tiếp trả lại tấm băng cho người đàn anh. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này nhanh chóng được các máy quay ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.
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Khoảnh khắc Kim Min-jae trao lại băng đội trưởng cho Son.
Nhiều cổ động viên cho rằng khoảnh khắc ấy đã thể hiện rõ văn hóa tôn trọng thứ bậc, tinh thần tập thể và sự gắn kết của tuyển Hàn Quốc. Dù không có màn trình diễn nổi bật trong trận ra quân tại World Cup 2026, Son vẫn là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng. Trong khi đó, Kim thể hiện sự tôn trọng dành cho người đội trưởng đã gắn bó với đội tuyển suốt nhiều năm qua.
Giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026, hình ảnh ấy được xem là minh chứng cho sự đoàn kết, yếu tố đang giúp Hàn Quốc nuôi tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.
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