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Thể thao

'Vũ khí bí mật' của tuyển Anh tại World Cup

  • Thứ bảy, 13/6/2026 06:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Anh cùng 11 quốc gia đặt cược vào công nghệ GPS nhằm tối ưu hóa thể lực và giảm thiểu rủi ro chấn thương cho cầu thủ tại World Cup 2026.

Đội tuyển Anh của Thomas Tuchel sử dụng công nghệ GPS tại World Cup 2026

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Anh áp dụng công nghệ theo dõi hiệu suất STATSports để nâng cao sức cạnh tranh tại Bắc Mỹ. Đây là hệ thống GPS thông minh cho phép ban huấn luyện theo dõi trực tiếp các chỉ số thể chất của cầu thủ cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Thiết bị này cung cấp dữ liệu thời gian thực về tổng quãng đường di chuyển, tốc độ chạy nước rút, cường độ vận động và mức độ mệt mỏi của từng cá nhân. Dựa trên những con số này, huấn luyện viên Tuchel và các chuyên gia khoa học thể thao có thể đưa ra quyết định thay người chính xác, quản lý quá trình phục hồi và đặc biệt là phòng tránh quá tải trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài Anh và Scotland, 10 quốc gia khác bao gồm Bồ Đào Nha, Bỉ, Croatia và Saudi Arabia cũng đang triển khai công nghệ này. Tại bảng L, Panama là đội duy nhất không sử dụng hệ thống theo dõi GPS chuyên sâu.

Tuyển Anh sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Croatia (18/6). Dù thời tiết ngoài trời tại Mỹ dự báo nóng, sân vận động AT&T với hệ thống điều hòa hiện đại sẽ đảm bảo môi trường thi đấu lý tưởng ở mức 21-22°C, giúp các cầu thủ phát huy tối đa lợi thế từ nền tảng thể lực được quản lý bài bản bằng công nghệ cao.

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Huy Trưởng

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