Ngoại lệ cho Emiliano Martinez ở Argentina

Đội tuyển Argentina vừa đón nhận thông tin quan trọng liên quan đến thủ thành Emiliano Martínez trước thềm World Cup 2026.

Martinez cần thời gian để hồi phục chấn thương.

Theo truyền thông Argentina, Martinez bị gãy ngón áp út trong trận chung kết Europa League của Aston Villa trước Freiburg hôm 21/5. Dù vậy, quá trình kiểm tra y tế cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng như dự đoán ban đầu. Martinez cần khoảng 20 ngày để hồi phục và dự kiến đủ khả năng bắt chính ở trận mở màn World Cup 2026 gặp Algeria vào ngày 16/6.

Để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho Martinez, HLV Lionel Scaloni quyết định cho thủ môn này vắng mặt ở hai trận giao hữu chuẩn bị với Honduras và Iceland. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong bối cảnh Argentina không muốn mạo hiểm với người gác đền số một.

Những ngày qua, người hâm mộ Argentina lo lắng khi xuất hiện thông tin Martinez có thể phải nghỉ dài hạn. Tuy nhiên, việc thủ thành của Aston Villa không cần phẫu thuật giúp đội tuyển Nam Mỹ giảm đáng kể áp lực trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Với kinh nghiệm, phản xạ xuất sắc cùng bản lĩnh ở các trận cầu lớn, Martinez vẫn được xem là chốt chặn không thể thay thế của nhà đương kim vô địch thế giới.

Dù vậy, Argentina vẫn đối mặt với làn sóng chấn thương của nhiều nhân tố khác. Nico Paz và Cristian Romero vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Ngoài ra, các trụ cột như Lautaro Martinez, Nahuel Molina và Julian Alvarez đều vừa trải qua mùa giải căng thẳng ở cấp CLB. Mục tiêu lớn nhất của ban huấn luyện Argentina lúc này là giúp các ngôi sao đạt trạng thái thể lực tối ưu trước khi World Cup khởi tranh.

Nhìn lại nhân sự tuyến giữa Argentina, người hâm mộ có quyền ngao ngán Messi và các đồng đội khó lòng bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 khi những vấn đề nơi tuyến giữa đội bóng đang ngày một lộ ra.