Flick gửi tối hậu thư cho Rashford

Marcus Rashford tiếp tục nhận tín hiệu lạnh lùng từ Hansi Flick khi bị xếp sau nhiều phương án khác trong trận đấu của Barcelona rạng sáng 23/4.

Vị trí của Rashford ở Barca không hề an toàn.

Tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona đang trở nên mờ mịt sau những quyết định mới nhất từ HLV Hansi Flick.

Trong trận gặp Celta Vigo ở vòng 33 La Liga, Barcelona thiếu Raphinha vì chấn thương. Đây được xem là cơ hội rõ ràng để Rashford chiếm suất đá chính ở hành lang cánh. Tuy nhiên, Flick lại tạo bất ngờ khi kéo Gavi ra biên thay vì sử dụng tiền đạo người Anh.

Lựa chọn đó nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý, bởi nó cho thấy Rashford không còn nằm trong nhóm ưu tiên cao nhất của ban huấn luyện.

Diễn biến trận đấu càng làm tình thế của cựu sao Manchester United thêm khó hiểu. Khi Joao Cancelo rời sân, Barcelona cần thêm tốc độ và khả năng tạo chiều sâu bên cánh trái. Dù vậy, Flick trao cơ hội cho Alejandro Balde.

Ít phút sau, Lamine Yamal chấn thương và phải rời sân. Đây tiếp tục là thời điểm Rashford có thể được tung vào sân, nhưng Flick lại chọn phương án khác là Roony Bardghji. Đến giờ nghỉ, Gavi gặp vấn đề thể lực và không thể tiếp tục, song người vào thay lại là Fermin López.

Chỉ tới giai đoạn cuối trận, Rashford mới được sử dụng với khoảng 20 phút thi đấu để thế chỗ cho Ferran Torres.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, nội bộ Barcelona vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, chưa tính tiền lương.

Trong bối cảnh CLB còn chịu áp lực tài chính, mỗi quyết định nhân sự của Flick lúc này đều mang nhiều toan tính và thông điệp. Và với Rashford, thông điệp vừa phát ra rõ ràng không hề dễ chịu một chút nào.

