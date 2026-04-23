Chấn thương của Yamal nặng cỡ nào

Chấn thương mới nhất của Lamine Yamal khiến các đồng đội tại Barcelona không khỏi lo lắng.

Yamal gây lo lắng.

Rạng sáng 23/4, Yamal dính chấn thương trong trận Barcelona thắng 1-0 trước Celta Vigo ở vòng 33 La Liga. Theo Mundo Deportivo, tiền đạo 18 tuổi được chẩn đoán rách cơ đùi sau. Chân sút người Tây Ban Nha sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trong ngày để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Theo báo chí Tây Ban Nha, chấn thương của Yamal được chia thành 3 mức độ. Nếu may mắn, cầu thủ này chỉ gặp mức độ một, tức cơ bị căng và đau nhẹ, vẫn có thể đi lại bình thường.

Tuy nhiên, tờ AS lo ngại Yamal có nguy cơ rơi vào mức độ hai, đồng nghĩa với việc phải mất khoảng 5 tuần để có thể trở lại tập luyện. Ở mức này, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể bị rách một phần cơ và chịu tổn thương đáng kể.

Trong trường hợp xấu nhất, Yamal có thể phải nghỉ thi đấu từ 3 tháng trở lên nếu bị rách hoàn toàn cơ và cần can thiệp phẫu thuật.

Yamal thất vọng vì dính chấn thương.

Sau trận đấu với Celta Vigo, tiền vệ Gavi bày tỏ sự thất vọng khi nói về chấn thương của Yamal. Trong buổi phỏng vấn, cầu thủ người Tây Ban Nha thừa nhận đây là cú sốc lớn đối với toàn đội.

“Với tôi, Lamine là người giỏi nhất", Gavi chia sẻ. "Đó là một điều tệ hại. Tôi hy vọng chấn thương của cậu ấy chỉ ở mức nhẹ nhất có thể".

Theo Gavi, việc mất Yamal không chỉ là tổn thất về chuyên môn mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần của toàn đội. Anh tiết lộ tài năng trẻ sinh năm 2007 đã tỏ ra rất buồn bã trong phòng thay đồ khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Đây là một đòn đau đớn với chúng tôi, bởi cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng. Yamal đã rất buồn vì hiểu rõ vai trò của mình trong đội", Gavi kết luận.

