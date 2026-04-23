Tiêu chí chọn HLV của MU

MU nhiều khả năng sẽ không lựa chọn những HLV đang bận tham dự World Cup 2026 cho vị trí thuyền trưởng dài hạn.

Theo Daily Mail, tiêu chí của MU khiến hàng loạt cái tên đình đám như Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Carlo Ancelotti hay Mauricio Pochettino gần như bị loại khỏi danh sách ứng viên cho chiếc ghế nóng.

Trong bối cảnh đó, Michael Carrick nổi lên là lựa chọn sáng giá nhất. Cựu tiền vệ người Anh ghi điểm mạnh mẽ sau khi giúp "Quỷ đỏ" tiến gần tấm vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại, MU tạo khoảng cách 10 điểm so với Chelsea khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Họ chỉ cần thêm 6 điểm để chắc suất trong top 5.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là rất hài lòng với những gì Carrick và ê-kíp thể hiện kể từ khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1. Điều này khiến họ không mặn mà với các phương án khác như Oliver Glasner, Andoni Iraola, Marco Silva hay Eddie Howe.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra khi MU muốn tập trung tối đa cho mục tiêu giành vé Champions League. Lịch thi đấu còn lại của đội bóng gồm các trận gặp Brentford, Liverpool và Nottingham Forest, xen kẽ các chuyến làm khách trước Sunderland và Brighto.

Theo kế hoạch, đội bóng thành Manchester sẽ công bố HLV trưởng mới vào đầu mùa hè. Việc sớm chốt nhân sự được xem là bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ công tác chuyển nhượng, khi các tân binh tiềm năng luôn muốn biết rõ người dẫn dắt trước khi đưa ra quyết định.

Nếu được bổ nhiệm, Carrick nhiều khả năng sẽ bắt tay vào công việc ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, thậm chí có thể chỉ đạo trận giao hữu đầu tiên của đội gặp Wrexham vào ngày 18/7, ngay trước thềm chung kết World Cup 2026.