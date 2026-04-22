MU thắng lớn với 206 triệu bảng

Manchester United từng bị nghi ngờ vì chi đậm cho hàng công, nhưng mùa này khoản đầu tư 206,5 triệu bảng đang chứng minh giá trị thật.

Mbeumo hoà nhập nhanh với MU.

Trong nhiều năm, vấn đề lớn nhất của Manchester United không nằm ở số tiền họ chi ra, mà nằm ở chỗ tiền không tạo ra bàn thắng.

Old Trafford từng chứng kiến nhiều bản hợp đồng đắt giá đến rồi chìm nghỉm. Có người không hợp hệ thống, có người không chịu nổi áp lực, có người chỉ để lại cảm giác tiếc nuối. Manchester United chi rất nhiều, nhưng hàng công vẫn sống trong cảnh thiếu ổn định. Khi cần bàn thắng, họ thường phải nhìn về Bruno Fernandes.

Mùa trước là ví dụ rõ nhất. Bruno ghi 19 bàn trên mọi đấu trường, gánh phần lớn trách nhiệm sáng tạo lẫn kết liễu. Trong khi đó, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay Rasmus Højlund có lúc lóe sáng, nhưng không ai duy trì được nhịp độ đủ dài. MU ghi bàn theo cảm hứng, không theo cấu trúc.

Bởi vậy, khi CLB bỏ ra tổng cộng 206,5 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Šeško, nhiều người nghi ngờ đây lại là một canh bạc đắt đỏ khác. Hiện tại, cán cân nghiêng theo hướng tích cực.

MU lần đầu có hàng công biết chia lửa

Điểm đáng giá nhất của bộ ba mới không chỉ là số bàn thắng. Nó nằm ở khả năng thay nhau gánh trách nhiệm.

Khi Mbeumo bùng nổ, MU có tốc độ và sự trực diện. Khi Cunha vào guồng, họ có mẫu tiền đạo giàu năng lượng, biết di chuyển và kết nối. Khi Šeško thăng hoa, đội bóng có điểm đến trong vùng cấm với thể hình và bản năng sát thủ.

Không phải lúc nào cả ba cũng cùng đạt đỉnh phong độ. Nhưng khác với mùa trước, khi một người chững lại sẽ có người khác bước lên.

Đó là chi tiết cực kỳ quan trọng trong cuộc đua đường dài. Một mùa bóng không được quyết định bởi 5 trận hay 10 trận, mà bởi khả năng duy trì đầu ra trong 50 đến 60 trận. MU mùa này bắt đầu hiểu điều đó.

Hàng công MU đang hoạt động hiệu quả.

Từ tháng 1, Michael Carrick gần như xoay tua giữa bộ ba trên cùng Amad Diallo cho tuyến đầu. Kết quả là hàng công không còn phụ thuộc tuyệt đối vào một cái tên.

Một đội bóng lớn muốn trở lại đỉnh cao phải có nhiều nguồn sát thương. MU đang đi đúng hướng.

Từ chi tiêu lớn đến đầu tư khôn ngoan

206,5 triệu bảng là con số khổng lồ. Nhưng trong bóng đá hiện đại, giá trị thương vụ không nằm ở số tiền, mà ở mức độ giải quyết vấn đề.

MU không mua ba ngôi sao để quảng bá hình ảnh. Họ mua ba mảnh ghép cho ba nhu cầu khác nhau.

Cunha mang đến kinh nghiệm Premier League. Mbeumo đem lại tính đột phá ở biên và khả năng pressing. Šeško là khoản đầu tư cho hiện tại lẫn tương lai.

Quan trọng hơn, cả ba vẫn còn dư địa phát triển. Đây mới là mùa đầu tiên của họ tại Old Trafford. Khi đã quen môi trường, hiểu đồng đội và hấp thụ trọn vẹn yêu cầu chiến thuật, hiệu suất hoàn toàn có thể tăng mạnh ở mùa sau. Nếu mùa này là giai đoạn làm quen, mùa tới có thể là lúc MU thu hoạch thật sự.

Cunha vừa ghi bàn trước Chelsea.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi. Mbeumo đang trải qua chuỗi tịt ngòi dài nhất mùa. Šeško đôi lúc mất kết nối. Cunha chưa phải mẫu tiền đạo ghi 30 bàn/mùa. Nhưng đó là những vấn đề của một hàng công đang tiến bộ, không phải hàng công bế tắc.

Sự khác biệt rất lớn.

Champions League gần như đang mở cửa trở lại với MU. Nếu điều đó xảy ra, thách thức sẽ lớn hơn nhiều. Cường độ cao hơn, đối thủ mạnh hơn, áp lực dày hơn. Khi ấy, những màn tỏa sáng luân phiên sẽ không đủ. Bộ ba này phải cùng nổ máy. Nhưng ít nhất, lần đầu sau nhiều năm, MU có lý do để tin rằng tiền họ bỏ ra không biến mất vô nghĩa.

206,5 triệu bảng từng bị nhìn như sự liều lĩnh. Giờ nó bắt đầu giống một khoản đầu tư đúng đắn. Và ở Old Trafford, đó là tin tốt hiếm hoi đã chờ quá lâu.