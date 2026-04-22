MU khiến kẻ chê mình phải nhìn lại

Những cái tên từng quay lưng với Manchester United để tìm vé Champions League giờ có thể phải nhìn "Quỷ đỏ" trở lại sân khấu lớn trước chính họ.

Garnacho gây thất vọng ở Chelsea.

Manchester United từng bị xem là kẻ thất thế trên thị trường chuyển nhượng. Không ít cầu thủ được cho là từ chối Old Trafford chỉ vì muốn chắc suất dự UEFA Champions League. Tuy nhiên, bóng đá luôn thích tạo ra nghịch lý.

Theo các nguồn tin lan truyền, Liam Delap không muốn gia nhập MU vì ưu tiên được chơi ở Champions League. João Pedro cũng được cho là từ chối mọi đề nghị từ Quỷ đỏ với cùng lý do.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho thậm chí bị đồn sẵn sàng ngồi ngoài 6 tháng nếu không thể chuyển sang Chelsea, miễn là có cơ hội đá Champions League.

Những quyết định ấy từng khiến MU trở thành đề tài chế giễu. Một CLB giàu truyền thống nhưng không còn đủ sức hút để thuyết phục cầu thủ bằng vị thế thể thao.

Điều mỉa mai nằm ở chỗ, những người quay lưng với MU vì Champions League giờ có thể không đạt được điều họ mong muốn.

Delap từng từ chối MU để chọn Chelsea.

Trong khi Manchester United đứng trước khả năng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới, một số đội bóng liên quan lại đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với sân chơi này, thậm chí không có suất dự cúp châu Âu.

Cụ thể là Chelsea. Rạng sáng 22/4, CLB thành London thảm bại 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League. Kết quả này khiến "The Blues" xa dần vé dự Champions League.

Đây cũng là lời nhắc quen thuộc của bóng đá hiện đại: lựa chọn dựa trên hiện tại đôi khi không đảm bảo tương lai.

MU từng trải qua giai đoạn hỗn loạn, mất ổn định và bị nghi ngờ về định hướng. Nhưng với một CLB lớn, chỉ cần vài tháng khởi sắc, cục diện có thể thay đổi rất nhanh.

Nếu giành vé Champions League, "Quỷ đỏ" không chỉ lấy lại nguồn thu hay danh tiếng. Họ còn giành lại vị thế trong các cuộc đàm phán.

Cầu thủ có quyền ưu tiên tham vọng nghề nghiệp. Không ai sai khi muốn chơi ở Champions League. Nhưng câu chuyện này cho thấy quyết định dựa trên bảng xếp hạng hiện tại đôi khi rất ngắn hạn. Bóng đá thay đổi nhanh hơn nhiều người tưởng.

Với MU, đây cũng là lời cảnh báo. Một CLB như họ không thể mãi dựa vào tên tuổi lịch sử. Muốn hấp dẫn những ngôi sao hàng đầu, họ phải thường xuyên hiện diện ở Champions League và cạnh tranh danh hiệu thật sự.

Còn nếu mùa tới Manchester United trở lại sân khấu lớn, những người từng quay lưng với Old Trafford hẳn sẽ hiểu rằng trong bóng đá, hôm nay từ chối chưa chắc ngày mai còn ở thế lựa chọn.