Pogba: 'Fernandes bị kìm hãm tại MU'

  • Thứ tư, 22/4/2026 05:23 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Paul Pogba gây chú ý khi khẳng định Bruno Fernandes có thể trở thành ứng viên Quả bóng vàng nếu thi đấu trong một môi trường thuận lợi hơn.

Pogba đánh giá Fernandes rất cao.

Chia sẻ trên podcast của Rio Ferdinand, Pogba cho rằng hoàn cảnh hiện tại của Fernandes rất giống với những gì anh trải qua tại Old Trafford. Tiền vệ người Pháp rời MU năm 2012 và vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu, giành 4 chức vô địch Serie A và vào chung kết Champions League với Juventus.

Tuy nhiên, khi trở lại Anh với mức giá kỷ lục, Pogba chỉ giành được Europa League và League Cup, đồng thời hứng chịu nhiều chỉ trích. Theo Pogba, vấn đề không hoàn toàn nằm ở cá nhân cầu thủ mà còn phụ thuộc vào tập thể.

"Đặt Bruno vào một đội như Manchester City, anh ấy hoàn toàn có thể lọt top 3 Quả bóng Vàng", Pogba nhấn mạnh. "Trong bóng đá, nếu bạn không giành danh hiệu, bạn rất dễ bị lãng quên".

"Khi bạn chơi cho Manchester United, người ta luôn cần một ai đó để chỉ trích. Nhưng với những ai thật sự hiểu bóng đá, Bruno là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu", Fernandes nói thêm.

Pogba cũng so sánh Fernandes với những Kevin De Bruyne, Luka Modric, Mesut Ozil hay Frank Lampard. Anh khẳng định Fernandes sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu với nhãn quan, khả năng kiến tạo, dứt điểm và cường độ hoạt động bền bỉ.

Thực tế, Fernandes vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Anh có 18 pha kiến tạo mùa này và đứng trước cơ hội phá kỷ lục 20 lần dọn cỗ trong một mùa tại Premier League. Không chỉ vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn là chân sút số một của đội trong 2 mùa gần nhất.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Fernandes Paul Pogba Luka Modric Fernandes

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

