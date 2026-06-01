Pochettino gây sốt khi dùng laptop giúp Mỹ hạ Senegal

HLV Mauricio Pochettino gây chú ý khi dùng laptop để chỉnh chiến thuật cho tuyển Mỹ ngay trong thời gian tạm dừng bù nước ở trận giao hữu với Senegal.

HLV Pochettino mang laptop hướng dẫn các học trò trong vài phút bù nước.

Không chỉ mang đến những ý tưởng chiến thuật mới, Mauricio Pochettino còn cho thấy cách bóng đá hiện đại đang thay đổi từng ngày.

Trong trận giao hữu giữa Mỹ và Senegal trên sân Bank of America (Charlotte, Mỹ) rạng sáng 1/6, chiến lược gia người Argentina trở thành tâm điểm khi sử dụng laptop để trực tiếp hướng dẫn cầu thủ ngay giữa trận.

Tình huống diễn ra ở thời điểm tuyển Mỹ dẫn trước Senegal 2-0 nhờ các pha lập công của Sergino Dest và Christian Pulisic. Dưới thời tiết nắng nóng, trọng tài Nick Walsh cho hai đội tạm dừng để bù nước theo quy định mới của FIFA, điều sẽ được áp dụng tại World Cup 2026.

Thay vì chỉ trao đổi bằng lời nói như thường lệ, Pochettino tập hợp toàn bộ cầu thủ bên đường biên rồi nhận chiếc laptop từ một trợ lý. Nhà cầm quân 54 tuổi sau đó trình chiếu các tình huống vừa diễn ra trên sân để phân tích và yêu cầu các học trò điều chỉnh chiến thuật.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của loạt trận giao hữu trước World Cup. Nó cũng phản ánh xu hướng ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng trong bóng đá đỉnh cao.

Dù vậy, những chỉ đạo của Pochettino không giúp tuyển Mỹ có một trận đấu dễ dàng. Sau khi dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà để Senegal gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Sadio Mane. Trong thời điểm khó khăn, Folarin Balogun tỏa sáng với bàn thắng quyết định, giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng 3-2.

Đây là bước chạy đà quan trọng cho đội bóng xứ cờ hoa trước kỳ World Cup 2026 trên sân nhà. Pochettino sẽ còn một trận giao hữu gặp Đức (7/6) trước khi cùng các học trò bước vào vòng bảng, nơi họ lần lượt chạm trán Paraguay, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.