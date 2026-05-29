9 nhà vô địch World Cup 2022 vắng mặt tại Bắc Mỹ

  • Thứ sáu, 29/5/2026 12:00 (GMT+7)
  3 giờ trước

Lionel Scaloni quyết định gạch tên 9 công thần từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2022 khỏi danh sách 26 tuyển thủ Argentina tham dự World Cup 2026.

Scaloni gây tranh cãi với danh sách của tuyển Argentina

Argentina bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada với ít nhiều tranh cãi. Bản danh sách vừa được huấn luyện viên Scaloni công bố cho thấy một cuộc thanh lọc lực lượng tương đối lớn kể từ sau vinh quang tại Qatar.

Đáng chú ý, có tới 9 cái tên trong đội hình vô địch thế giới năm 2022 bị gạch tên lần này. Những công thần như Angel Di Maria, Paulo Dybala và Joaquin Correa sẽ phải theo dõi giải đấu qua màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, các cựu binh dày dạn kinh nghiệm gồm Franco Armani, German Pezzella, Marcos Acuna, Juan Foyth, Guido Rodriguez và Alejandro Gomez cũng không còn nằm trong kế hoạch của Argentina.

Ngoài ra, Scaloni cũng ngó lơ những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Alejandro Garnacho (Manchester United), Franco Mastantuono (Real Madrid), hay bộ đôi Marcos Senesi và Emiliano Buendia từ Premier League.

Ở chiều ngược lại, siêu sao Lionel Messi vẫn là tâm điểm khi chính thức góp mặt trong kỳ World Cup thứ 6 và cũng là cuối cùng của sự nghiệp. Đồng hành cùng anh là người đồng đội thân thiết tại Inter Miami, Rodrigo De Paul, cùng dàn nhân tố mới đầy khao khát.

Theo lịch thi đấu, "Albiceleste" sẽ bắt đầu hành trình tại bảng J vào ngày 16/6 gặp Algeria, trước khi chạm trán Áo và Jordan. Với một đội hình được "thay máu" triệt để, nhà đương kim vô địch World Cup đang cho thấy tham vọng duy trì vị thế thống trị bằng nguồn năng lượng mới.

Vẻ thất vọng của Messi khi chấn thương trước thềm World Cup Phút 73 trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại MLS hôm 25/5, Messi gặp chấn thương và được rút ra nghỉ. Phản ứng của siêu sao người Argentina lập tức được CĐV quan tâm.

Huy Trưởng

  • Di Maria

    Di Maria

    Ángel Fabián Di María Hernández là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công, với cái chân trái lắt léo cùng lối chơi đẹp mắt đậm chất Nam Mỹ.

    • Ngày sinh: 14/2/1988
    • Nơi sinh: Rosario, Argentina
    • Chiều cao: 1.80 m

Nghịch lý trăm triệu euro ở tuyển Argentina

Dù là đội tuyển đương kim vô địch thế giới và sở hữu thành tích ấn tượng trong những năm qua, Argentina lại không sở hữu cầu thủ nào vượt mốc 100 triệu euro.

