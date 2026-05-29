9 nhà vô địch World Cup 2022 vắng mặt tại Bắc Mỹ

Scaloni gây tranh cãi với danh sách của tuyển Argentina

Argentina bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada với ít nhiều tranh cãi. Bản danh sách vừa được huấn luyện viên Scaloni công bố cho thấy một cuộc thanh lọc lực lượng tương đối lớn kể từ sau vinh quang tại Qatar.

Đáng chú ý, có tới 9 cái tên trong đội hình vô địch thế giới năm 2022 bị gạch tên lần này. Những công thần như Angel Di Maria, Paulo Dybala và Joaquin Correa sẽ phải theo dõi giải đấu qua màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, các cựu binh dày dạn kinh nghiệm gồm Franco Armani, German Pezzella, Marcos Acuna, Juan Foyth, Guido Rodriguez và Alejandro Gomez cũng không còn nằm trong kế hoạch của Argentina.

Ngoài ra, Scaloni cũng ngó lơ những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Alejandro Garnacho (Manchester United), Franco Mastantuono (Real Madrid), hay bộ đôi Marcos Senesi và Emiliano Buendia từ Premier League.

Ở chiều ngược lại, siêu sao Lionel Messi vẫn là tâm điểm khi chính thức góp mặt trong kỳ World Cup thứ 6 và cũng là cuối cùng của sự nghiệp. Đồng hành cùng anh là người đồng đội thân thiết tại Inter Miami, Rodrigo De Paul, cùng dàn nhân tố mới đầy khao khát.

Theo lịch thi đấu, "Albiceleste" sẽ bắt đầu hành trình tại bảng J vào ngày 16/6 gặp Algeria, trước khi chạm trán Áo và Jordan. Với một đội hình được "thay máu" triệt để, nhà đương kim vô địch World Cup đang cho thấy tham vọng duy trì vị thế thống trị bằng nguồn năng lượng mới.

