Tuyển Argentina chốt danh sách dự World Cup 2026

Huấn luyện viên Lionel Scaloni vừa chính thức công bố danh sách đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Messi và các đồng đội sẵn sàng chinh chiến tại World Cup

Chiến dịch bảo vệ chức vô địch thế giới của "Albiceleste" tại World Cup 2026 chính thức bắt đầu với việc công bố danh sách những gương mặt phù hợp nhất sẽ hành quân đến Bắc Mỹ.

Tâm điểm của mọi sự chú ý không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Ở chương cuối của sự nghiệp vĩ đại, "El Pulga" vẫn là điểm tựa tinh thần cho giấc mơ bảo vệ chiếc cúp vàng của tuyển Argentina.

Huấn luyện viên Scaloni mang tới giải đấu một đội hình có chiều sâu và giàu sức chiến đấu. Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ được vận hành bởi bộ đôi Alexis Mac Allister (Liverpool) và Enzo Fernandez (Chelsea).

Hàng công hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Những cái tên này đảm bảo cho Argentina một sức mạnh tấn công đa dạng, đầy biến ảo.

Không chỉ dựa vào những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như trung vệ Nicolas Otamendi hay thủ môn Emiliano Martinez, Scaloni còn tạo nên làn gió mới khi trao cơ hội cho những tài năng trẻ triển vọng như Nico Paz và Giuliano Simeone.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh của các nhà vô địch và khát khao của tuổi trẻ cho thấy một Argentina đang ở trạng thái sung sức nhất.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, áp lực dành cho "Albiceleste" là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với niềm cảm hứng bất tận từ Messi và tinh thần đoàn kết được trui rèn qua nhiều thử thách, Argentina hội tụ đầy đủ yếu tố để một lần nữa chinh phục đỉnh cao thế giới.

Danh sách đội tuyển Argentina ở World Cup 2026.

