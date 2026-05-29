Barcelona mua sắm điên cuồng

Barcelona tạo nên cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng khi liên tiếp theo đuổi hàng loạt ngôi sao lớn nhằm nâng cấp đội hình cho mùa giải mới.

Barcelona mua sắm rầm rộ ngay khi mùa giải khép lại.

Sau khi thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon, đội chủ sân Camp Nou tiếp tục gửi đề nghị cho Julian Alvarez và giờ tăng tốc trong thương vụ Bernardo Silva. Theo Sport, Barca sớm đạt những bước tiến quan trọng trong cuộc đàm phán khi tiền vệ người Bồ Đào Nha sẵn sàng giảm lương để sang La Liga chơi bóng.

Silva từ lâu được Chủ tịch Joan Laporta đánh giá rất cao. Dù từng ở rất gần Camp Nou dưới thời Xavi, ngôi sao của Man City cuối cùng quyết định ở lại Etihad. Tuy nhiên, sau nhiều năm chinh phục mọi danh hiệu tại Anh, Silva muốn tìm kiếm thử thách mới trước khi bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Nguồn tin cho biết cầu thủ 31 tuổi giao cho siêu cò Jorge Mendes hoàn tất thỏa thuận với Barca. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thương vụ khả thi là Silva chấp nhận giảm đáng kể thu nhập để phù hợp với quỹ lương hạn chế của đội bóng xứ Catalonia.

HLV Hansi Flick nhận thấy kinh nghiệm và khả năng chơi đa năng của Silva cực kỳ hữu ích, đặc biệt trong bối cảnh Barca liên tục khủng hoảng chấn thương mùa trước. Silva có thể chơi ở hàng tiền vệ 3 người hoặc bó vào trung lộ từ cánh phải, qua đó san sẻ áp lực cho thần đồng Lamine Yamal.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona sẽ còn hoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đội bóng này cũng lên kế hoạch bổ sung thêm một hậu vệ.

Động thái của Barcelona cũng khiến tương lai Marcus Rashford trở nên mờ mịt. Nếu Barcelona hoàn tất các thương vụ Gordon, Alvarez và Silva, cơ hội để Rashford ở lại Camp Nou gần như không còn.