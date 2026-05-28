Gordon đã đến Barcelona

Anthony Gordon đang chuẩn bị những bước cuối cùng để gia nhập Barcelona với giá 70 triệu bảng.

Cuộc chuyển nhượng của Gordon diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Barcelona đang tiến rất gần tới chữ ký của Anthony Gordon. Theo Daily Mail, tuyển thủ Anh đã lên chuyên cơ riêng từ sân bay Newcastle để sang Tây Ban Nha hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng tới sân Camp Nou.

Cầu thủ 25 tuổi dự kiến kiểm tra y tế ngay trong ngày 28/5 sau khi Barcelona đánh bại Bayern Munich và Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

Giám đốc thể thao Deco được cho là đã gặp đại diện Gordon hồi đầu tuần trước khi đôi bên đạt thỏa thuận cuối cùng.

Bản hợp đồng giữa Barcelona và Newcastle bao gồm các điều khoản thưởng cùng tỷ lệ phần trăm cho đội bóng Anh trong trường hợp Gordon được bán ở tương lai.

Bayern Munich từng chuẩn bị sẵn thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này, nhưng không chấp nhận nâng mức giá vượt quá 60 triệu bảng như yêu cầu từ Newcastle.

Mùa vừa qua, Gordon là chân sút số một của Newcastle với 18 bàn thắng. Tuy nhiên, anh không ra sân ở 6 trận cuối mùa giữa lúc tin đồn chuyển nhượng xuất hiện dày đặc. HLV Eddie Howe sau đó thừa nhận tương lai chưa rõ ràng của cầu thủ người Anh ảnh hưởng tới quyết định nhân sự.

Thương vụ này cũng tác động trực tiếp tới Marcus Rashford. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United vừa trải qua mùa giải khá thành công dưới dạng cho mượn tại Barcelona với 14 bàn và 14 kiến tạo sau 49 trận.

Đội bóng xứ Catalonia vẫn muốn giữ Rashford, nhưng ưu tiên của họ là tiếp tục mượn thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Việc Barcelona chi mạnh cho Gordon khiến khả năng Rashford ở lại sân Camp Nou theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Everton cũng hưởng lợi lớn từ thương vụ này. Đội bóng vùng Merseyside sẽ nhận 15% khoản lãi từ vụ bán Gordon do điều khoản cài trong hợp đồng chuyển nhượng năm 2023.

