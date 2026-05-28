Sau Gordon, Barcelona chuẩn bị 'nổ' tiếp bom tấn Alvarez

Barcelona đang tạo nên cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chuẩn bị gửi đề nghị chiêu mộ Julian Alvarez, sau khi đạt thỏa thuận với Anthony Gordon.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona hoàn tất các cuộc gặp trực tiếp với người đại diện cùng nhóm trung gian của Alvarez và sẽ gửi lời gửi lời đề nghị chính thức tới Atletico Madrid.

"Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalonia muốn thực hiện thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt, không kèm bất kỳ cầu thủ nào trong thỏa thuận", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Alvarez sớm thông báo với Atletico về mong muốn ra đi sau khi từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng cách đây vài tháng. Đây được xem là tín hiệu quan trọng giúp Barcelona tăng tốc trong thương vụ mà Hansi Flick xem là ưu tiên hàng đầu cho cuộc tái thiết hàng công.

Sau sự ra đi của Robert Lewandowski, Barcelona hướng tới một hàng công giàu tốc độ, cơ động và có khả năng pressing cường độ cao. Gordon được xem là mảnh ghép chạy cánh lý tưởng sau mùa giải bùng nổ cùng Newcastle với 17 bàn thắng, trong đó có tới 10 pha lập công ở Champions League.

Tuy nhiên, Alvarez mới là quân bài được kỳ vọng tạo khác biệt lớn nhất. Tiền đạo người Argentina sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, pressing toàn diện và chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, đúng với triết lý bóng đá tốc độ mà Flick đang xây dựng quanh những cái tên như Lamine Yamal hay Raphinha.

Nếu hoàn tất cả 2 thương vụ Gordon và Alvarez, Barcelona sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới châu Âu rằng họ sẵn sàng bước vào một chu kỳ mới đầy tham vọng dưới thời Flick. Sau nhiều mùa hè bị bó buộc bởi khó khăn tài chính, đội chủ sân Camp Nou giờ cho thấy dấu hiệu trở lại thật sự trên thị trường chuyển nhượng.

