Barcelona kích nổ 'bom tấn' 80 triệu euro

Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức phí 80 triệu euro (69,3 triệu bảng), bao gồm phụ phí.

Gordon gia nhập Barcelona.

Theo Sky Sports, cầu thủ người Anh sẽ bay tới Tây Ban Nha trong ngày hôm nay (28/5) để tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng bom tấn với đội chủ sân Camp Nou.

Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Barcelona trong kế hoạch tái thiết hàng công dưới thời Hansi Flick. Gordon vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi ghi 17 bàn cho Newcastle, trong đó có tới 10 pha lập công tại Champions League. Thành tích này giúp anh chỉ xếp sau những siêu sao như Kylian Mbappe và Harry Kane về số bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa qua.

Điểm khiến Barcelona đặc biệt ấn tượng không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn, mà còn là sự đa năng của Gordon. Dù sở trường ở cánh trái, tuyển thủ Anh vẫn có thể chơi tiền đạo cắm hoặc dạt phải khi cần thiết. Với việc Robert Lewandowski nhiều khả năng chia tay CLB sau mùa giải này, Gordon được xem là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống tấn công giàu tốc độ mà Flick đang xây dựng bên cạnh Lamine Yamal và Raphinha.

Trong khi đó, Bayern Munich, đội từng theo sát Gordon suốt nhiều tháng, được cho là đã rút lui và không còn ý định đưa ra đề nghị cạnh tranh. Điều này mở đường để Barcelona hoàn tất thương vụ mà không gặp nhiều trở ngại.

Sự xuất hiện của Gordon cũng khiến tương lai Marcus Rashford trở nên mù mịt. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United được cho là muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona sau quãng thời gian cho mượn tích cực, nhưng việc đội bóng xứ Catalonia bổ sung thêm một ngôi sao tấn công khiến cơ hội ở lại của anh gần như khép lại.