Tin sét đánh với Rashford

Barcelona được cho đã tiến sát Anthony Gordon với mức phí 70 triệu bảng, đẩy tương lai của Marcus Rashford vào tình thế đầy bất ổn sau mùa giải chơi ấn tượng tại Camp Nou.

Khả năng ở lại Barca của Rashford đang bị đe doạ.

Theo truyền thông Anh, Barcelona đạt thỏa thuận với Newcastle trong thương vụ Anthony Gordon. Cầu thủ chạy cánh người Anh dự kiến kiểm tra y tế trong tuần này trước khi ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Camp Nou.

Ban đầu, Newcastle định giá Gordon hơn 80 triệu bảng. Tuy nhiên, Barca đàm phán thành công mức phí khoảng 70 triệu bảng. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng cấp hàng công của HLV Hansi Flick trước mùa giải mới.

Sự xuất hiện của Gordon khiến Marcus Rashford đứng trước nguy cơ phải rời Barcelona chỉ sau một mùa giải khoác áo đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn từ Manchester United.

Rashford từng chơi khá nổi bật dưới thời Flick khi ghi 14 bàn và có thêm 14 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Anh cũng góp công trong hành trình giúp Barcelona vô địch La Liga mùa 2025/26.

Hợp đồng cho mượn của Rashford kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Dẫu vậy, Barcelona nhiều lần tìm cách thương lượng giảm giá và hiện chưa có dấu hiệu sẽ kích hoạt điều khoản này.

Theo nguồn tin từ Anh, Barca chỉ cân nhắc giữ Rashford nếu Manchester United đồng ý thêm một thỏa thuận cho mượn mới. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford được cho là không còn xem chân sút 28 tuổi là một phần trong kế hoạch của HLV Michael Carrick.

Trước đó, Rashford từng công khai mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. “Tôi đến đây để chiến thắng. Đây là đội bóng tuyệt vời và còn có thể giành thêm nhiều danh hiệu trong tương lai”, tuyển thủ Anh chia sẻ sau khi cùng Barca đăng quang La Liga.

Anthony Gordon mùa này gây ấn tượng mạnh trong màu áo Newcastle khi chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí tiền đạo. Nếu cập bến Camp Nou, cầu thủ 25 tuổi sẽ cạnh tranh trực tiếp với Lamine Yamal, Raphinha và chính Rashford trên hàng công Barcelona.

