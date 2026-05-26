Tương lai Rashford sắp sáng tỏ

Hansi Flick thúc giục Barcelona chi ngay 30 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford nhờ tầm ảnh hưởng tuyệt vời của anh trong phòng thay đồ.

Barcelona đang tích cực tìm kiếm các giải pháp tài chính để đảm bảo sự phục vụ lâu dài của Rashford, trong bối cảnh mức phí để mua đứt anh được MU ấn định ở con số 30 triệu euro.

Theo Diario Sport , huấn luyện viên Hansi Flick ấn tượng với cách tiền đạo người Anh hòa nhập và làm chủ phòng thay đồ tại Camp Nou.

Dù chỉ mới gia nhập dưới dạng cho mượn, chân sút 28 tuổi nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết với các đồng đội mới. Rashford nhận được sự tôn trọng lớn nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp và khả năng duy trì bầu không khí tích cực trong đội bóng.

Chính tính cách điềm đạm và tư duy cầu tiến của anh khiến chiến lược gia người Đức thúc giục ban lãnh đạo Barcelona phải ưu tiên giữ chân cầu thủ này bằng mọi giá.

Trên phương diện chuyên môn, những đóng góp của tiền đạo người Anh vào chức vô địch La Liga mùa này của Barca là không thể phủ nhận. Rashford gây ấn tượng với 14 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh Rashford đang hạnh phúc và phần nào tìm lại được phong độ tại Tây Ban Nha, con số 30 triệu euro được giới chuyên môn đánh giá là một món hời lớn.

Barcelona đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán với Manchester United để đảm bảo tuyển thủ Anh sẽ tiếp tục là nhân tố nòng cốt trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga ở mùa giải tới.

Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và tầm ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ biến Rashford thành quân bài không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của Hansi Flick.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.