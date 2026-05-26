Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai Rashford sắp sáng tỏ

  • Thứ ba, 26/5/2026 20:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hansi Flick thúc giục Barcelona chi ngay 30 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford nhờ tầm ảnh hưởng tuyệt vời của anh trong phòng thay đồ.

Barcelona đang tích cực tìm kiếm các giải pháp tài chính để đảm bảo sự phục vụ lâu dài của Rashford, trong bối cảnh mức phí để mua đứt anh được MU ấn định ở con số 30 triệu euro.

Theo Diario Sport, huấn luyện viên Hansi Flick ấn tượng với cách tiền đạo người Anh hòa nhập và làm chủ phòng thay đồ tại Camp Nou.

Dù chỉ mới gia nhập dưới dạng cho mượn, chân sút 28 tuổi nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết với các đồng đội mới. Rashford nhận được sự tôn trọng lớn nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp và khả năng duy trì bầu không khí tích cực trong đội bóng.

Chính tính cách điềm đạm và tư duy cầu tiến của anh khiến chiến lược gia người Đức thúc giục ban lãnh đạo Barcelona phải ưu tiên giữ chân cầu thủ này bằng mọi giá.

Trên phương diện chuyên môn, những đóng góp của tiền đạo người Anh vào chức vô địch La Liga mùa này của Barca là không thể phủ nhận. Rashford gây ấn tượng với 14 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh Rashford đang hạnh phúc và phần nào tìm lại được phong độ tại Tây Ban Nha, con số 30 triệu euro được giới chuyên môn đánh giá là một món hời lớn.

Barcelona đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán với Manchester United để đảm bảo tuyển thủ Anh sẽ tiếp tục là nhân tố nòng cốt trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga ở mùa giải tới.

Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và tầm ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ biến Rashford thành quân bài không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của Hansi Flick.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

Rashford đánh cược với Barcelona

Tiền đạo Marcus Rashford đang cho thấy quyết tâm tiếp tục thi đấu cho Barcelona ở mùa giải mới.

15 giờ trước

Rashford làm rõ hành động 'đá đểu' MU

Marcus Rashford lên tiếng làm rõ tranh cãi xoay quanh bài đăng bị cho là thiếu tôn trọng MU sau khi anh được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026.

19:18 23/5/2026

Rashford đăng thông điệp gây chú ý sau ngày trở lại tuyển Anh

Marcus Rashford có phản ứng đầy cảm xúc trên mạng xã hội hôm 22/5, ngay sau khi được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

17:28 22/5/2026

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Huy Trưởng

barcelona Marcus Rashford barcelona

    Đọc tiếp

    Vardy bo chay khoi Serie B hinh anh

    Vardy bỏ chạy khỏi Serie B

    1 giờ trước 20:00 26/5/2026

    0

    Jamie Vardy khép lại thời gian ngắn ngủi tại Cremonese ngay trong mùa hè này sau khi đội bóng Italy chính thức xuống hạng Serie B.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý