Tottenham bắt đầu hồi sinh với ngôi sao 60 triệu bảng

Tottenham tái khởi động thương vụ Savinho với tham vọng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil từ Manchester City trong mùa hè này.

Savinho (trái) không còn vị trí ổn định trong đội hình Man City.

Sau khi hụt Savinho ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Tottenham một lần nữa quay lại bàn đàm phán. Theo Daily Mail, đội bóng Bắc London xem cầu thủ người Brazil là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống tấn công mà HLV Roberto De Zerbi đang xây dựng.

Hè 2024, Savinho gia nhập Manchester City với nhiều kỳ vọng, nhưng chưa thể tìm được chỗ đứng ổn định tại Etihad. Mùa này, cầu thủ 22 tuổi chỉ có 14 lần đá chính trên mọi đấu trường, trong đó vỏn vẹn 7 trận tại Premier League. Việc thường xuyên ngồi dự bị khiến tương lai của anh bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Tottenham đã mở lại các cuộc đàm phán. Trên mạng xã hội X, Romano cho biết Savinho sẵn sàng cân nhắc việc chuyển tới Spurs, trong khi Newcastle cũng đang theo dõi sát tình hình.

Tottenham đẩy mạnh thương vụ trong bối cảnh hàng công của họ liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và biến động nhân sự. Brennan Johnson đã rời CLB hồi tháng 1, còn Wilson Odobert, Mohammed Kudus và Dejan Kulusevski đều trải qua thời gian dài vắng mặt.

Trong mắt De Zerbi, Savinho là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, đột biến và phù hợp với triết lý tấn công trực diện mà ông theo đuổi. Nếu cập bến Tottenham, cầu thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân thường xuyên hơn rất nhiều so với tại Manchester City.

Về phía Man City, đội chủ sân Etihad từng định giá Savinho gần 70 triệu bảng. Tuy nhiên, vai trò hạn chế của anh mùa này có thể khiến CLB phải cân nhắc nếu Tottenham đưa ra lời đề nghị đủ hấp dẫn.

Tottenham muốn hoàn tất sớm các mục tiêu ưu tiên trong mùa hè 2026 và Savinho hiện nằm trong nhóm cái tên được De Zerbi đặc biệt yêu cầu bổ sung cho hàng công.

