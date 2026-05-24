Tottenham trụ hạng thành công

Đêm 24/5, Tottenham đánh bại Everton 1-0, qua đó trụ lại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.

Tottenham hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở lượt cuối, nhiệm vụ của Tottenham chỉ là giành trận hòa trên sân nhà để trụ hạng. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto De Zerbi chơi tự tin, chắc chắn và hoàn thành vượt chỉ tiêu với 3 điểm. Chủ nhân của pha lập công giúp Spurs trụ hạng là tiền vệ Joao Palhinha, bản hợp đồng cho mượn từ Bayern Munich.

Cùng giờ, West Ham thi đấu đầy nỗ lực và có chiến thắng 3-0 trước Leeds trên sân nhà. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp thầy trò ông Nuno Santo trụ lại Ngoại hạng Anh. "Búa tạ" với sân vận động hiện đại bậc nhất xứ sương mù sẽ phải xuống Championship do kém Tottenham 2 điểm.

Dù trải qua nhiều khó khăn, "Gà trống" vẫn duy trì thành tích hơn ba thập kỷ chưa từng vắng mặt ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong khi đó, West Ham sẽ phải làm lại từ đầu tại Championship, lần đầu tiên sau 14 năm.

Quyết định bổ nhiệm De Zerbi đã giúp Tottenham gượng dậy vào thời điểm khó khăn nhất của mùa giải. CLB Bắc London chỉ thua một trong 6 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng để tạo nên màn bứt tốc ngoạn mục, khiến West Ham không thể bắt kịp.

West Ham, Burnley và Wolverhampton là 3 đại diện xuống Championship. Ở chiều ngược lại, Hull City, Coventry và Ipswich sẽ lên chơi giải đấu cao nhất xứ sương mù mùa tới.

