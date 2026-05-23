Moyes muốn góp phần đẩy Tottenham xuống hạng

  • Thứ bảy, 23/5/2026 09:04 (GMT+7)
David Moyes thừa nhận muốn giúp Everton giành kết quả tốt nhất trước Tottenham ở vòng cuối Premier League trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng trở nên cực kỳ căng thẳng.

HLV người Scotland sẽ cùng Everton đối đầu Tottenham ở trận cuối mùa giải vào ngày 24/5. Kết quả trận này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua trụ hạng. West Ham buộc phải thắng Leeds United, đồng thời trông chờ Spurs thất bại trước Everton để ở lại Premier League.

Xếp hạng Premier League trước vòng đầu cuối. Đồ họa: Premier League.

Dù vậy, Moyes thừa nhận ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp Everton kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng: "Tôi muốn giúp West Ham ở lại Premier League nếu có thể, nhưng quan trọng hơn là Everton phải đạt vị trí tốt nhất có thể".

Everton hiện đứng thứ 12 và có thể cải thiện vị trí chung cuộc, qua đó gia tăng ngân sách cho kỳ chuyển nhượng. Một trong những mục tiêu quan trọng là khả năng mua đứt Jack Grealish sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn từ Man City.

Grealish đóng góp đáng kể với 2 bàn thắng và 6 kiến tạo trước khi dính chấn thương mắt cá từ tháng 1. Moyes cho biết Everton vẫn đang theo sát quá trình hồi phục của cầu thủ này và hài lòng với sự tiến triển tích cực.

Trở lại với cuộc chiến trụ hạng, Tottenham hiện đứng thứ 17 và hơn West Ham 2 điểm. Do đó, "Gà trống" thành London hoàn toàn có thể rớt hạng nếu nhận thất bại trước Everton.

