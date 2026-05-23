Man City dành sự tri ân đặc biệt cho Pep Guardiola sau khi chiến lược gia này rời đi vào mùa hè tới.

Man City dựng tượng Pep Guardiola. Ảnh: Reuters.

Trang chủ Man City thông báo quyết định đổi tên khán đài phía Bắc sân Etihad thành “The Pep Guardiola Stand”, đồng thời xây dựng tượng vinh danh chiến lược gia người Tây Ban Nha sau giai đoạn thành công rực rỡ cùng đội bóng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Guardiola chuẩn bị chia tay Man City sau 10 năm dẫn dắt CLB. Trận đấu gặp Aston Villa vào ngày 24/5 sẽ là lần đầu tiên khán đài mới chính thức được đưa vào sử dụng, đồng thời cũng là trận sân nhà cuối cùng của Guardiola trên cương vị HLV trưởng đội bóng thành Manchester.

Dự án mở rộng khán đài phía Bắc bắt đầu từ cuối năm 2023, giúp sân Etihad tăng thêm hơn 7.000 chỗ ngồi và nâng tổng sức chứa lên hơn 61.000 khán giả. Ngoài ra, Man City còn xác nhận sẽ dựng tượng Guardiola bên ngoài sân vận động, đặt cạnh những huyền thoại của CLB như Vincent Kompany, David Silva và Sergio Aguero.

Trong buổi họp báo hôm 22/5, Guardiola thừa nhận ông rất xúc động khi nhận được thông tin từ ban lãnh đạo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã trực tiếp gọi điện để thông báo quyết định này.

“Tôi không biết phải nói gì. Điều đó thật đặc biệt. Tôi thích cảm giác rằng năng lượng và tinh thần của mình sẽ luôn tồn tại ở nơi đây”, Guardiola chia sẻ.

Ông chủ Sheikh Mansour của Man City cũng dành nhiều lời ca ngợi cho Pep Guardiola, khẳng định chiến lược gia 55 tuổi không chỉ mang về các danh hiệu mà còn thay đổi toàn bộ bản sắc của đội bóng.

Trong suốt 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola đã biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh và mang về 20 danh hiệu trên nhiều đấu trường.

