Đội hình 'bom xịt' Ngoại hạng Anh 2025/26

Liverpool, Chelsea, Tottenham có hàng loạt quyết định chuyển nhượng bị coi là sai lầm ở mùa giải vừa qua.

Đội hình tân binh gây thất vọng tại Premier League 2025/26.

Trên hàng công, Alexander Isak (Liverpool) và Liam Delap (Chelsea) là hai ngôi sao để lại nhiều thất vọng. Isak cập bến Anfield với giá kỷ lục 140 triệu euro, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn và liên tục dính chấn thường.

Trong khi đó, bản hợp đồng 40 triệu euro Chelsea đưa về từ Ipswich, Delap trở thành nạn nhân tiếp theo của "lời nguyền chiếc áo số 9" tại Stamford Bridge. Với nhiều người hâm mộ Chelsea, Delap vào sân đồng nghĩa với hy vọng ghi bàn của đội bóng Tây London đã kết thúc.

Ở hai cánh, Alejandro Garnacho (Chelsea) và Anthony Elanga (Newcastle) cũng trở thành "bom xịt". Garnacho làm fan "The Blues" ngán ngẩm với những pha xử lý tối tăm, trong khi Elanga bị gán cho biệt danh "cỗ máy chỉ biết chạy".

Trung tâm tuyến giữa đội hình tân binh tệ nhất Ngoại hạng Anh là bộ đôi đang khoác áo Tottenham, Conor Gallagher và Xavi Simons. Cả hai đều cập bến Spurs với nhiều hoài nghi, sau đó có màn thể hiện kém xa kỳ vọng. Simons thậm chí còn dính chấn thương nặng, phải bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải và cả World Cup.

Nơi hàng thủ, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong, bộ đôi hậu vệ cánh của Liverpool, là những cái tên nhận nhiều chỉ trích vì màn thể hiện nhạt nhòa ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Cặp trung vệ tân binh gây thất vọng nhất mùa này gọi tên Jorrel Hato (Chelsea) và Jean-ClairTodibo (West Ham). Cả hai tiêu tốn của CLB chủ quản hơn 40 triệu euro nhưng đều thi đấu tệ hại. Hato cùng Chelsea mất vé dự cúp châu Âu ở vòng cuối, trong khi Todibo là một trong những nguyên nhân khiến West Ham rớt hạng sau 15 năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trong khung gỗ, James Trafford từng được Manchester City chiêu mộ với giá 35 triệu euro để thay Ederson nhưng anh lại mắc nhiều sai lầm, để rồi buộc CLB chủ sân Etihad phải đưa Gianluigi Donnarumma về thay thế.