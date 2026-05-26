Vardy bỏ chạy khỏi Serie B

Jamie Vardy khép lại thời gian ngắn ngủi tại Cremonese ngay trong mùa hè này sau khi đội bóng Italy chính thức xuống hạng Serie B.

Vardy không muốn thi đấu ở giải hạng dưới Italy.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền đạo kỳ cựu người Anh được cho là thông báo với ban lãnh đạo về quyết định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp ở tuổi 39.

Nguồn tin từ Italy cho biết Vardy không muốn thi đấu ở Serie B và đang nghiêm túc cân nhắc những lời đề nghị mới. Việc trở thành cầu thủ tự do giúp anh nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu, MLS và cả Saudi Arabia.

Cremonese từng nuôi hy vọng trụ hạng tới những vòng cuối cùng của Serie A. Tuy nhiên, thất bại ở giai đoạn quyết định khiến đội bóng của HLV Marco Giampaolo kết thúc mùa ở vị trí thứ 18 với 34 điểm, kém Lecce tới 4 điểm và không thể trụ lại giải đấu.

Giữa một tập thể thi đấu thất vọng, Vardy vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Cựu tiền đạo Leicester City ra sân 29 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và đóng góp thêm 3 kiến tạo. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, chân sút người Anh cho thấy bản năng săn bàn cùng tinh thần chiến đấu đặc trưng từng làm nên tên tuổi tại Premier League.

Sự ra đi của Vardy được xem như dấu chấm hết cho tham vọng ngắn hạn của Cremonese sau mùa giải đầy biến động. Đội bóng kỳ vọng kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch Premier League 2015/16 sẽ giúp họ trụ lại Serie A, nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều sụp đổ.

Sau hành trình cổ tích cùng Leicester City và quãng thời gian thử sức tại Italy, tiền đạo sinh năm 1987 chưa muốn dừng lại. Quyết định tiếp theo của Vardy hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay.