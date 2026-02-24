Thêm phát hiện gây sốc về Vardy

Những tiết lộ từ Ben Chilwell, đồng đội cũ của Jamie Vardy tại Leicester City, khiến nhiều người bất ngờ về thói quen sinh hoạt của tiền đạo người Anh.

Vardy thích uống nước tăng lực trước trận đấu.

Chia sẻ với L’Equipe, Chilwell cho biết Vardy thường uống tới 4 lon Red Bull chỉ trong vòng 1 giờ trước trận đấu. Không chỉ vậy, chế độ nghỉ ngơi của tiền đạo người Anh cũng trái ngược với những chuẩn mực thường thấy ở giới cầu thủ chuyên nghiệp.

"Hôm trước trận, anh ấy vẫn uống rượu vang ở khách sạn, uống bia và gần như không ngủ. Thậm chí có lần anh ấy còn gõ cửa phòng tôi lúc 3 giờ sáng để đánh thức tôi dậy. Vardy đúng là điên rồ", Chilwell kể lại.

Điều khiến Chilwell kinh ngạc hơn là dù duy trì lối sinh hoạt như vậy, tiền đạo người Anh vẫn có thể ra sân và lập hat-trick. "Tôi không hiểu cơ thể anh ấy hoạt động thế nào. Vardy thực sự được sinh ra theo một cách khác biệt", Chilwell nói thêm.

Vardy có thói quen sinh hoạt kỳ lạ. Ảnh: Reuters.

Vardy rời Leicester vào mùa hè năm ngoái sau 13 năm gắn bó. Trong quãng thời gian đó, anh ghi 200 bàn sau 500 lần ra sân. Anh góp công lớn giúp "Bầy cáo" vô địch Premier League lịch sử mùa 2015/16, cùng các danh hiệu FA Cup, Community Shield và hai chức vô địch Championship.

Ở tuổi 39, Vardy tiếp tục kéo dài sự nghiệp khi chuyển sang thi đấu cho Cremonese tại Serie A. Mùa này, anh ghi 5 bàn sau 22 lần ra sân, trong đó có pha lập công đáng nhớ vào lưới Juventus hồi tháng 11/2025.

Tại Cremonese, Vardy tiếp tục khiến các đồng đội mới bất ngờ vì thói quen kỳ lạ của bản thân. Hậu vệ phải Romano Floriani cho biết: "Anh ấy uống khá nhiều Red Bull. Chúng tôi có hẳn một chiếc tủ lạnh cao ngang người chỉ để chứa Red Bull cho Vardy. Nhưng anh ấy tập luyện và thi đấu như thể trẻ hơn rất nhiều".

Vardy hiện sống cùng vợ Rebekah và 5 người con tại miền bắc Italy. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hợp đồng của anh có điều khoản gia hạn thêm một năm nếu Cremonese trụ hạng, mở ra khả năng tiền đạo người Anh tiếp tục chơi bóng sau tuổi 40.

Trong khi đó, Chilwell hiện khoác áo Strasbourg tại Ligue 1 sau quãng thời gian đáng quên tại Chelsea. Hậu vệ 29 tuổi vượt qua giai đoạn chấn thương dai dẳng và ra sân thường xuyên tại Pháp.

