Griezmann đàm phán rời Atletico

Một CLB MLS được cho là đang đàm phán chiêu mộ Antoine Griezmann, khi tiền đạo người Pháp nhiều lần khẳng định giấc mơ thi đấu tại Mỹ.

Griezmann khả năng cao chia tay Atletico.

Theo The Athletic, Orlando City đã mở các cuộc thương lượng nhằm đưa Antoine Griezmann rời Atletico Madrid trước khi kỳ chuyển nhượng chính của MLS khép lại vào ngày 26/3.

Đội bóng bang Florida xem đây là cơ hội để sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Quá trình đàm phán được cho là đã diễn ra trong thời gian dài. Giám đốc Thể thao Ricardo Pereira thực hiện nhiều chuyến đi tới Tây Ban Nha để tìm kiếm tiếng nói chung. Ở tuổi 34, Griezmann không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Diego Simeone.

Mùa này, Griezmann ghi 6 bàn tại La Liga. Atletico Madrid cũng tiến gần tới tấm vé vào chung kết Copa del Rey, cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền đạo này chưa hề suy giảm.

Bản thân Griezmann từ lâu không che giấu sự yêu thích với nước Mỹ và giải MLS. Trong cuộc phỏng vấn với AS cuối năm ngoái, anh thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người đều biết MLS là giấc mơ và mục tiêu của tôi". Anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn ở Mỹ, càng củng cố khả năng chuyển sang bên kia Đại Tây Dương.

Inter Miami từng được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng. Tuy nhiên, đội bóng này không thể xúc tiến thương vụ vì đã sử dụng đủ ba suất cầu thủ chỉ định trong đội hình.

Về thành tích, Griezmann sở hữu sự nghiệp đáng nể. Anh ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo trong hành trình giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Tiền đạo này hai lần đứng thứ ba trong cuộc đua Quả bóng vàng vào các năm 2016 và 2018. Anh cũng bốn lần góp mặt trong Đội hình tiêu biểu La Liga mùa giải.

Griezmann hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Atletico Madrid và đã có 137 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Nếu thương vụ thành công, MLS sẽ chào đón thêm một ngôi sao tầm cỡ thế giới.