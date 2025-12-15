Griezmann gây sốt

Các CLB ở 3 châu lục, Âu, Á, Mỹ đang săn đón tiền đạo người Pháp khi biết anh có ý định rời Atletico Madrid.

Griezmann có thể rời Madrid.

Ở tuổi 34 và còn hợp đồng đến năm 2027, tiền đạo người Pháp đã nhận được 3 lời đề nghị chính thức.

Lời đề nghị đáng chú ý nhất đến từ Al-Ahli. Đại diện Saudi Arabia muốn biến Griezmann thành biểu tượng cho tham vọng vươn tầm quốc tế, sẵn sàng trả mức lương cao gấp đôi hiện tại cùng một bản hợp đồng dài hạn bảo đảm sự ổn định đến cuối sự nghiệp. Việc được thi đấu bên cạnh những tên tuổi như Riyad Mahrez hay Ivan Toney càng khiến dự án này trở nên hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Charlotte FC cũng nhập cuộc với một kế hoạch khác biệt. Đội bóng MLS muốn Griezmann trở thành thủ lĩnh tuyệt đối cả trong phòng thay đồ lẫn hình ảnh thương hiệu, mở ra chương mới tại Mỹ trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Al-Wahda từ UAE cũng không kém cạnh khi đưa ra một đề nghị tài chính ngắn hạn nhưng rất hậu hĩnh.

Ngoài ra, một số đội bóng tại Serie A cũng sẵn sàng trải thảm đỏ để đón nhà vô địch thế giới năm 2018. Dù mức đãi ngộ không cao, Italy vẫn có thể mang đến cho Griezmann trải nghiệm thi đấu đỉnh cao trong những năm cuối sự nghiệp.

Tại sân Metropolitano, ban lãnh đạo hiểu rõ lập trường của Griezmann. Ngôi sao từng vô địch World Cup không muốn trở thành gánh nặng cho CLB trong bối cảnh Atlético cần tái cấu trúc quỹ lương và làm mới đội hình. Trước đó, việc anh chấp nhận giảm đãi ngộ khi gia hạn hợp đồng đã cho thấy tinh thần vì tập thể, và quan điểm ấy vẫn không thay đổi ở thời điểm hiện tại.

Ở mùa này, Griezmann lui dần về vai trò dự bị nhưng vẫn đóng góp 5 pha lập công cho đội bóng áo sọc đỏ, trắng thành Madrid.