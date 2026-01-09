Mourinho nổi cơn thịnh nộ

HLV Jose Mourinho quyết định trừng phạt các học trò sau thất bại 1-3 của Benfica trước Braga ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha hôm 8/1.

Mourinho tức giận sau thất bại của Benfica.

Benfica sớm bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu sau màn trình diễn bạc nhược trên sân Estadio Dr Magalhaes Pessoa. Trong cơn tức giận, Mourinho cho biết các cầu thủ sẽ tập luyện liên tục trong những ngày tới và phải ngủ ở lại trung tâm huấn luyện Seixal cho đến trận tiếp theo gặp Porto vào giữa tuần sau.

"Tôi hy vọng họ có giấc ngủ giống như tôi, tức là không được ngủ chút nào. Tôi muốn họ suy nghĩ thật nhiều về những gì đã xảy ra", Mourinho gay gắt phát biểu sau trận.

Trên sân, Benfica khởi đầu không tệ nhưng phung phí loạt cơ hội. Trái lại, Braga tỏ ra sắc sảo khi Pau Victor mở tỷ số phút 18, trước khi Rodrigo Zalazar nhân đôi cách biệt bằng pha solo xuyên thủng hàng thủ lỏng lẻo của đội khách.

Hy vọng le lói trở lại cho Benfica ở phút 64 khi Vangelis Pavlidis ghi bàn từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, sai lầm ở hàng phòng ngự tiếp tục khiến họ trả giá, với bàn thua thứ 3 từ tình huống cố định. Tệ hơn, Nicolas Otamendi còn bị truất quyền thi đấu cuối trận vì phản ứng trọng tài.

Mourinho trở lại Benfica hồi tháng 9 năm ngoái nhưng đến nay chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Đội bóng áo đỏ hiện kém ngôi đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha tới 10 điểm và đối mặt nguy cơ sớm dừng bước ở Champions League.

Trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Porto tuần tới có thể là cơ hội cuối cùng để Mourinho cứu vãn mùa giải và cũng là bài kiểm tra lớn cho mối quan hệ giữa ông với các học trò ở Seixal.