Đội của Mourinho thua sốc

Đêm Leiria được kỳ vọng là bước đệm để Benfica bảo vệ ngôi vương, nhưng rốt cuộc lại trở thành nơi phơi bày sự mong manh của đội bóng dưới tay Mourinho, trước một Braga bản lĩnh và hiệu quả hơn.

Hy vọng vô địch của Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt sau trận thua Braga.

Bị đánh giá thấp hơn, Braga bước vào trận bán kết cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha với cách tiếp cận thực dụng nhưng đầy tính toán. Họ không mải mê kiểm soát bóng, sẵn sàng nhường thế trận để tập trung pressing, tranh chấp quyết liệt và khai thác tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Chính sự rõ ràng ấy khiến Benfica lúng túng ngay từ những phút đầu.

Phút 19, hàng thủ Benfica bị khoét sâu. Rodrigo Zalazar có đủ thời gian quan sát trước khi đặt Pau Victor vào tư thế dứt điểm thuận lợi.

Cú sút gọn gàng, lạnh lùng mở tỷ số cho Braga và đẩy đối thủ vào trạng thái hoang mang. Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế, mà còn tiếp thêm sự tự tin để Braga làm chủ nhịp độ trận đấu theo cách của họ.

Benfica cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng những gì họ thể hiện chỉ là sự bế tắc. Pressing tầm cao của Braga bóp nghẹt tuyến giữa, trong khi các phương án tấn công của đội bóng áo đỏ thiếu ý tưởng và dễ đoán.

Benfica của Mourinho gây thất vọng.



Khi còn chưa kịp ổn định, Benfica tiếp tục nhận đòn giáng mạnh. Phút 33, Zalazar phá bẫy việt vị, dứt điểm dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Những tiếng la ó trên khán đài Leiria là phản ứng tất yếu sau một hiệp đấu mà Benfica vừa yếu thế, vừa bị động.

Sang hiệp hai, Benfica cho thấy nỗ lực thay đổi. Phút 62, Pavlidis mang về quả phạt đền và chính anh rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lên chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của Mourinho làm được.

Braga vẫn giữ được sự tỉnh táo. Họ không hoảng loạn, không vội vàng, và biết chờ thời điểm kết liễu đối thủ. Phút 81, từ một tình huống cố định, Lagerbielke đá bồi chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1 và khép lại mọi nỗ lực vùng vẫy của Benfica.

Benfica đứt mạch 10 trận bất bại, dừng bước ở cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha và lộ rõ những bất ổn ở cả công lẫn thủ. Ngược lại, Braga giành vé vào chung kết bằng một màn trình diễn cho thấy sự tổ chức, kỷ luật và lạnh lùng, những yếu tố luôn quyết định số phận ở các trận đấu cúp.