Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của Mourinho thua sốc

  • Thứ năm, 8/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Đêm Leiria được kỳ vọng là bước đệm để Benfica bảo vệ ngôi vương, nhưng rốt cuộc lại trở thành nơi phơi bày sự mong manh của đội bóng dưới tay Mourinho, trước một Braga bản lĩnh và hiệu quả hơn.

Hy vọng vô địch của Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt sau trận thua Braga.

Bị đánh giá thấp hơn, Braga bước vào trận bán kết cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha với cách tiếp cận thực dụng nhưng đầy tính toán. Họ không mải mê kiểm soát bóng, sẵn sàng nhường thế trận để tập trung pressing, tranh chấp quyết liệt và khai thác tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Chính sự rõ ràng ấy khiến Benfica lúng túng ngay từ những phút đầu.

Phút 19, hàng thủ Benfica bị khoét sâu. Rodrigo Zalazar có đủ thời gian quan sát trước khi đặt Pau Victor vào tư thế dứt điểm thuận lợi.

Cú sút gọn gàng, lạnh lùng mở tỷ số cho Braga và đẩy đối thủ vào trạng thái hoang mang. Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế, mà còn tiếp thêm sự tự tin để Braga làm chủ nhịp độ trận đấu theo cách của họ.

Benfica cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng những gì họ thể hiện chỉ là sự bế tắc. Pressing tầm cao của Braga bóp nghẹt tuyến giữa, trong khi các phương án tấn công của đội bóng áo đỏ thiếu ý tưởng và dễ đoán.

Benfica anh 1

Benfica của Mourinho gây thất vọng.

Khi còn chưa kịp ổn định, Benfica tiếp tục nhận đòn giáng mạnh. Phút 33, Zalazar phá bẫy việt vị, dứt điểm dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Những tiếng la ó trên khán đài Leiria là phản ứng tất yếu sau một hiệp đấu mà Benfica vừa yếu thế, vừa bị động.

Sang hiệp hai, Benfica cho thấy nỗ lực thay đổi. Phút 62, Pavlidis mang về quả phạt đền và chính anh rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lên chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của Mourinho làm được.

Braga vẫn giữ được sự tỉnh táo. Họ không hoảng loạn, không vội vàng, và biết chờ thời điểm kết liễu đối thủ. Phút 81, từ một tình huống cố định, Lagerbielke đá bồi chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1 và khép lại mọi nỗ lực vùng vẫy của Benfica.

Benfica đứt mạch 10 trận bất bại, dừng bước ở cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha và lộ rõ những bất ổn ở cả công lẫn thủ. Ngược lại, Braga giành vé vào chung kết bằng một màn trình diễn cho thấy sự tổ chức, kỷ luật và lạnh lùng, những yếu tố luôn quyết định số phận ở các trận đấu cúp.

Grealish nhận thẻ đỏ khó tin

Hai chiếc thẻ đỏ trong ít phút cuối khiến Everton đánh rơi lợi thế, còn Jack Grealish rời sân theo cách khó tin dù không phạm lỗi.

1 giờ trước

Semenyo đẩy Tottenham vào khủng hoảng

Rạng sáng 8/1, Semenyo ghi bàn phút bù giờ giúp Bournemouth hạ gục Tottenham 3-2 ở vòng 21 Premier League.

1 giờ trước

Tường Linh

Benfica Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Wolves chua bo cuoc hinh anh

Wolves chưa bỏ cuộc

30 phút trước 06:23 8/1/2026

0

Đà hồi sinh của Wolverhampton Wanderers được nối dài, khi thầy trò HLV Rob Edwards giành trận hòa 1-1 ngay trên sân của Everton.

Cuu sao MU chuyen chinh xac 100% hinh anh

Cựu sao MU chuyền chính xác 100%

34 phút trước 06:19 8/1/2026

0

Trung vệ Victor Lindelof tạo ra thống kê ấn tượng trong trận hòa 0-0 của Aston Villa trước Crystal Palace trên sân khách ở vòng 21 Premier League, rạng sáng 8/1.

Sesko gay kinh ngac hinh anh

Sesko gây kinh ngạc

34 phút trước 06:18 8/1/2026

0

Tiền đạo Benjamin Sesko có ngày thi đấu bùng nổ dù MU bị Burnley cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League rạng sáng 8/1.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý