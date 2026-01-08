Rộ tin Amorim thay thế Mourinho

Chỉ ít ngày sau khi bị MU sa thải, Ruben Amorim được đồn đoán với khả năng trở lại băng ghế huấn luyện và điểm đến là quê nhà Bồ Đào Nha.

Theo Daily Mail, Benfica quan tâm tới Amorim trong trường hợp sa thải Mourinho.

Truyền thông Anh cho biết chiến lược gia 41 tuổi bất ngờ nổi lên như ứng viên sáng giá để thay thế Jose Mourinho tại Benfica. Hiện tại, chiếc ghế nóng của "Người đặc biệt" lung lay dữ dội do thành tích không đạt kỳ vọng.

Benfica kém đội đầu bảng Porto tới 10 điểm trong cuộc đua vô địch quốc nội, đồng thời rơi xuống vị trí 25 ở Champions League. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo đội bóng Lisbon sẵn sàng sa thải Mourinho và Amorim được xem là lựa chọn thay thế phù hợp.

Trước khi tới Anh, Amorim từng gây tiếng vang khi biến Sporting Lisbon thành thế lực ở Bồ Đào Nha. Thực tế, Benfica nhiều lần theo đuổi Amorim trong quá khứ, đặc biệt ở giai đoạn bầu cử Chủ tịch CLB hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng thương vụ khi đó không thành.

Amorim mới chia tay sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai bày tỏ mong muốn có toàn quyền chuyên môn, đồng thời được cho là mâu thuẫn với bộ phận điều hành thể thao của MU. Theo các nguồn tin nội bộ, rạn nứt hậu trường vượt quá giới hạn hàn gắn.

Rời MU với tỷ lệ thắng chỉ 31,9%, Amorim bị xem là HLV tệ nhất của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, ông vẫn nhận khoản bồi thường hơn 10 triệu bảng, trở thành một trong những HLV ngốn nhiều tiền nhất từng bị MU sa thải.