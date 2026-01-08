Khác biệt của MU dưới thời Fletcher

MU thể hiện bộ mặt khác dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher so với giai đoạn Ruben Amorim còn tại vị.

Sesko tỏa sáng sau khi HLV Ruben Amorim rời đi. Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu đầu tiên Fletcher dẫn dắt đội một "Quỷ đỏ" trong bối cảnh CLB vừa chia tay HLV Ruben Amorim hồi đầu tuần. Dù chỉ có trận hòa 2-2, những thay đổi tích cực của đội khách được thể hiện rõ xuyên suốt 90 phút thi đấu.

Phát biểu trước trận đấu trên kênh MUTV, Fletcher xác nhận MU vận hành lối chơi theo hướng linh hoạt cả khi có bóng lẫn không có bóng. Theo cựu tiền vệ người Scotland, đội bóng cần sự di chuyển liên tục, hoán đổi vị trí thông minh để khai thác những khoảng trống mà đối thủ để lộ.

Tuy nhiên, Fletcher cũng nhấn mạnh rằng chiến thuật chỉ là nền tảng, còn việc thực thi phụ thuộc hoàn toàn vào các cầu thủ trên sân.

"Tôi muốn thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Chúng tôi cần di chuyển, xoay tua vị trí và tận dụng những khoảng trống mà đối phương mang lại. Nhưng cuối cùng, chính các cầu thủ mới là những người tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi có những cầu thủ thông minh, giàu kinh nghiệm, và nếu họ nhận ra cơ hội, tôi tin tưởng họ có đủ khả năng xoay chuyển cục diện", Fletcher chia sẻ.

Mu chơi khởi sắc dưới thời Fletcher. Ảnh: Reuters.

Về mặt nhân sự, Fletcher chỉ thực hiện một sự điều chỉnh so với đội hình đã hòa 1-1 trước Leeds. Bruno Fernandes được gọi trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương, trong khi Leny Yoro phải ngồi dự bị.

Không còn sơ đồ ba hậu vệ như dưới thời Amorim, HLV Fletcher quyết định sử dụng hệ thống 4-2-3-1 nhằm mang lại sự cân bằng. Bộ tứ hậu vệ của MU gồm Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martinez và Luke Shaw.

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ tiền đạo Benjamin Sesko, người ghi cú đúp vào lưới Burnley và chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi liên tiếp trước đó.

Phát biểu sau trận, Fletcher thừa nhận có buổi làm việc riêng với Sesko trước cuộc đối đầu Burnley. "Hôm qua tôi ngồi nói chuyện với Sesko và cho cậu ấy xem video về những pha di chuyển của mình, cách cậu ấy đón nhận cơ hội ghi bàn. Tối nay, Sesko có màn trình diễn tuyệt vời", Fletcher cho biết.

Theo Daily Mail, Fletcher sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt MU trong vai trò HLV tạm quyền ở trận tiếp đón Brighton thuộc vòng 3 FA Cup, diễn ra vào đêm 11/1.

