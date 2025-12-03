Barcelona vẫn là nỗi đau của Griezmann

23 lần thất bại trước Barcelona dù từng khoác áo đội bóng này, cho thấy mối lương duyên giữa Antoine Griezmann và đội chủ sân Camp Nou chưa bao giờ thật sự hòa hợp.

Griezmann liên tục thua khi đối đầu Barcelona.

Trận thua 1-3 của Atletico Madrid trước Barca rạng sáng 3/12 chỉ nối dài chuỗi ám ảnh ấy. Thống kê lạnh lùng trở thành lát cắt rõ ràng trong sự nghiệp Griezmann.

Ngôi sao người Pháp từng là bản hợp đồng lớn của Barcelona, mang theo kỳ vọng vực dậy hàng công và bổ sung chiều sâu sáng tạo. Hai mùa giải khoác áo đội bóng xứ Catalonia, Griezmann chăm chỉ, chuyên nghiệp, ghi bàn, kiến tạo và luôn nỗ lực hòa mình vào hệ thống.

Song, mối liên kết ấy chưa bao giờ thật sự mượt mà. Barcelona đòi hỏi sự hài hòa về nhịp độ, tính tổ chức và bản sắc kỹ thuật cao, còn Griezmann lại hợp với sự linh hoạt và không gian để tự do thể hiện.

Khi trở lại Atletico Madrid, anh tìm lại đúng môi trường phù hợp. HLV Diego Simeone trao cho Griezmann quyền tự do di chuyển, tạo ra cơ hội và dẫn dắt nhịp tấn công. Anh hồi sinh mạnh mẽ, trở thành thủ lĩnh trên sân, thăng hoa trong vai trò mắt xích tổ chức lối chơi. Nhưng nghịch lý trước Barcelona vẫn đeo bám như cái bóng khó rũ bỏ.

Griezmann không thể giúp Atletico Madrid tạo ra bất ngờ trước Barcelona.

Rạng sáng 3/12, Atletico thua 1-3 trước Barcelona, và Griezmann lại bất lực trong việc tạo đột biến. Thêm một lần, anh nhìn đội bóng cũ vượt qua mình, và thêm một thất bại vào con số vốn đã rất lớn: 23 trận thua trước Barcelona.

Những trận đối đầu luôn phơi bày khoảng cách giữa hai triết lý và hai kiểu tổ chức đối nghịch. Barcelona kiểm soát bóng, điều khiển nhịp độ, dùng kỹ thuật để mở khóa thế trận. Atletico chọn kỷ luật, cường độ và sự sắc lạnh trong phản công. Trong cuộc đối đầu ấy, Griezmann - người được vào sân trong 15 phút cuối - bị bó chặt, không đủ không gian, không đủ nhịp và cũng không đủ sự hỗ trợ để bùng nổ.

Griezmann vẫn là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế hệ. Nhưng con số 23 thất bại trước Barcelona phản ánh một giới hạn khó vượt. Với anh, Barcelona là bến đỗ từng dang dở, và ranh giới của những lần chạm mặt chưa trọn vẹn. Trận thua 1-3 mới nhất là một dấu chấm nữa, kéo dài nghịch lý mang tên Griezmann-Barcelona.