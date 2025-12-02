Julian Alvarez chiếm sóng

Julian Alvarez bước vào trận đấu tại Camp Nou không chỉ với vai trò ngôi sao của Atletico, mà còn là mục tiêu lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng. Barcelona muốn có anh, còn Atletico xem đây là tài sản không thể đánh mất.

Julian Alvarez là cầu thủ quan trọng nhất của Atletico Madrid.

Chưa cần bóng lăn, Alvarez trở thành trung tâm của mọi câu chuyện quanh đại chiến ở Camp Nou. Anh vốn là ngòi nổ quan trọng nhất của Atletico, nhưng lần trở lại Barcelona này đưa anh vào ánh đèn còn rực hơn. Chủ tịch Joan Laporta xem Alvarez là chữ ký có thể xoay chuyển tương lai Barca, trong khi Hansi Flick tin rằng tiền đạo Nam Mỹ chính là người kế nhiệm Lewandowski lý tưởng nhất.

Kể từ ngày cập bến Atletico mùa hè năm ngoái, Alvarez mang đến thứ cảm xúc và tầm ảnh hưởng mà CLB chỉ từng thấy ở những cái tên lớn như Radamel Falcao, Diego Costa hay Luis Suarez. Dưới bàn tay Diego Simeone, anh trở thành trung tâm của hệ thống tấn công: di chuyển linh hoạt, gây áp lực không biết mệt, và sắc bén trong vòng cấm. Với 39 bàn sau 75 trận, Alvarez đang đạt hiệu suất tốt nhất sự nghiệp.

Simeone hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì. “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất của chúng tôi, một trong những tiền đạo xuất sắc thế giới. Chúng tôi phải giữ gìn cậu ấy”, ông nói thẳng. Vì vậy, Atletico xây quanh Alvarez cả một kế hoạch dài hạn: hợp đồng đến năm 2030, điều khoản giải phóng 500 triệu euro và niềm tin rằng anh sẽ trở thành người kế thừa tự nhiên của Griezmann.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ bớt chắc chắn khi Barcelona xuất hiện. Ở tuổi 37, Lewandowski vẫn ghi bàn, nhưng không còn là giải pháp cho tương lai. Với Laporta, Alvarez chính là cú hích vừa mang tính biểu tượng, vừa phù hợp chuyên môn. Barca sẵn sàng tính đến mọi phương án tài chính, từ đòn bẩy đến bán ngôi sao, để mở đường cho thương vụ. Trong mắt họ, chỉ Haaland mới “lớn” hơn Alvarez về giá trị chuyển nhượng lẫn hiệu ứng chính trị.

Julian Alvarez cho thấy giá trị ở Atletico Madrid.

Ở phía ngược lại, Atletico cũng không để mất thế chủ động. Mateu Alemany, người hiểu rõ Laporta hơn bất kỳ ai sau quãng thời gian làm việc tại Barcelona, xác định rằng giữ chân Alvarez là ưu tiên số một. Ông muốn cải thiện hợp đồng để bảo đảm anh trở thành “cầu thủ quan trọng nhất” của CLB, được xây dựng quanh anh trong ít nhất năm năm tới. Những bước đi ban đầu được thực hiện, cùng sự hỗ trợ tài chính từ Apollo, nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng: Alvarez là tương lai của Atletico.

Trong lúc cả hai gã khổng lồ tung những nước cờ chiến lược, Alvarez vẫn thể hiện hình ảnh quen thuộc: tập trung, khát khao và luôn biết cách ghi dấu ở trận lớn. Anh từng bừng sáng tại Camp Nou bằng những bàn thắng mở tỷ số. Mùa này, cựu sao Man City ghi 10 bàn, vượt thành tích cùng kỳ mùa trước, dù vẫn còn “món nợ” bàn thắng sân khách kể từ trận mở màn ở Cornella.

Camp Nou sắp tới sẽ nhìn thấy không chỉ một tiền đạo hàng đầu, mà còn một cầu thủ đứng giữa hai dự án lớn nhất Tây Ban Nha. Atletico cần anh cho cuộc đua của họ. Barcelona muốn anh cho tương lai của mình.

Câu hỏi duy nhất còn lại: màn trình diễn lần này sẽ kéo Julian Alvarez gần hơn với màu áo nào?