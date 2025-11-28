Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tương lai Julian Alvarez được định đoạt

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Atletico Madrid hoàn toàn tự tin vào khả năng giữ chân tiền đạo chủ lực trước sự ve vãn của Barcelona.

Julian Alvarez đã được một số câu lạc bộ liên hệ, nhưng chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid tỏ ra bình thản và cho biết tuyển thủ Argentina muốn ở lại đội bóng thủ đô lâu dài.

“Julian còn hợp đồng và cậu ấy phải hoàn thành nó, giống như mọi người khác. Julian là cầu thủ mà chúng tôi muốn có và cậu ấy muốn ở lại đây, cống hiến cho CLB thêm 5 hoặc 6 năm nữa. Chúng tôi cũng sẽ không đàm phán với bất kỳ CLB nào về cậu ấy", Mundo Deportivo dẫn lại phát biểu của ông Cerezo.

Atletico Madrid anh 1

Alvarez ghi 10 bàn sau 17 lần ra sân ở mùa giải năm nay, tính trên mọi đấu trường.

“Bây giờ, nếu một đội bóng đến hỏi mua một cầu thủ và cậu ấy muốn ra đi, thì CLB sẽ ngay lập tức chấp nhận. Nhưng thật tiếc là hiện tại, không có một cái tên nào muốn rời Atletico", Chủ tịch "Rojiblancos" tuyên bố.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Barcelona coi Alvarez là phương án để thay thế Robert Lewandowski, người sẽ rời Camp Nou sau mùa 2025/26 do hết hạn hợp đồng.

Nhà đương kim vô địch La Liga sẵn sàng chi hơn 100 triệu euro để đón cựu sao Manchester City. Tuy nhiên, Atletico Madrid tỏ thái độ cứng rắn và tuyên bố sẽ không để trụ cột rơi vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp thêm lần nào nữa.

