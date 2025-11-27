Cựu trung vệ Barcelona, Gerard Pique, vừa có lần xuất hiện đáng chú ý trong vai trò giảng viên khách mời tại Đại học Harvard, Mỹ.

Pique giảng dạy ở Havard.

Cùng nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha, David Moreno, Pique tham gia phân tích mô hình phát triển của Kings League, giải đấu bóng đá 7 người do anh sáng lập và tạo nên cơn sốt thời gian qua. Theo dữ liệu từ trang tài chính thể thao Palco23, trong năm đầu tiên, Kings League ghi nhận doanh thu 20 triệu euro.

Các chuyên gia nhận định Kings League trở thành một sản phẩm thể thao giải trí được yêu thích nhờ câu chuyện truyền cảm hứng, thể thức thi đấu đột phá và sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng.

Giải đấu bóng đá 7 người trên sân cỏ nhân tạo này lần đầu được tổ chức vào ngày 1/1/2023 và nhanh chóng mở rộng với các giải nam, nữ tại Tây Ban Nha và Mexico, cũng như giải nam ở Brazil, Pháp, Italy, Đức, Trung Đông, Bắc Phi và sắp tới là Mỹ.

Pique chia sẻ: “Thật vinh dự khi mô hình Kings League được đưa ra phân tích tại một đại học uy tín như Harvard. Nghiên cứu này khẳng định tầm ảnh hưởng của công việc chúng tôi đã thực hiện".

Năm 2017, Pique cũng từng theo học khóa đào tạo ngắn hạn bốn ngày tại Harvard. Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ tuyển Tây Ban Nha tập trung phát triển kinh doanh, cùng nhiều cộng sự sáng lập và điều hành Kosmos Global Holding, một công ty hoạt động đa lĩnh vực.

Ngoài Kings League, Piqué còn mua lại cổ phần CLB Andorra ở giải hạng dưới Tây Ban Nha, đầu tư vào thể thao điện tử và sở hữu quyền quản lý Davis Cup của môn quần vợt.

