Felix bỏ xa Ronaldo

Cristiano Ronaldo vắng mặt, thậm chí chưa được đăng ký bất kỳ trận nào tại giải hạng hai châu Á mùa này, bất chấp Al-Nassr đang "thắng như chẻ tre".

Felix ghi bàn vượt trội Ronaldo cho Al-Nassr mùa này.

Hôm 26/11, Al-Nassr không cần Ronaldo Al-Nassr vẫn dễ dàng thắng Istiklol 4-0 trên sân Tajikistan thuộc lượt trận thứ 5 AFC Champions League Two. Joao Felix tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ khi mở tỷ số từ chấm phạt đền trước khi Simakan nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Sadio Mane nâng tỷ số lên 3-0, còn Ayman Yahya ấn định chiến thắng đậm ở phút bù giờ.

Felix tận dụng tối đa cơ hội để tỏa sáng. Sau quãng thời gian trầy trật tại Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea và AC Milan, tiền đạo 26 tuổi thi đấu bùng nổ với 16 bàn sau 18 trận. Anh bỏ xa Ronaldo trong danh sách ghi bàn của đội khi cựu tiền đạo MU mới có 11 bàn sau 12 trận.

HLV Jorge Jesus chủ động xoay tua, đồng thời loại Ronaldo lẫn Kingsley Coman khỏi danh sách thi đấu. Ông lý giải thẳng thắn: "Đây là thời điểm tốt nhất để cho Ronaldo nghỉ ngơi. Ở tuổi 40, chúng tôi phải giảm rủi ro chấn thương, nhất là những trận phải di chuyển bên ngoài Saudi Arabia".

Sau mùa 2024/25 thất vọng khi chỉ đứng thứ 3 ở Saudi Pro League, Al-Nassr phải xuống đá Champions League Two. Tuy nhiên, họ toàn thắng cả 5 trận vòng bảng, gồm các chuyến làm khách tại Ấn Độ, Iraq và Tajikistan. Dù vậy, Ronaldo chưa một lần được điền tên vào danh sách thi đấu và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi ngoài ở lượt cuối gặp Al-Zawraa.

Ronaldo vẫn là thủ lĩnh quan trọng của Al-Nassr nhưng được dồn sức cho mặt trận Saudi Pro League và sắp tới là vòng knock-out cúp châu Á. Ngoài ra, ưu tiên lớn nhất của anh lúc này là cùng tuyển Bồ Đào Nha làm nên chuyện ở World Cup 2026.

