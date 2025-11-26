Ronaldo cưới tại địa điểm hơn 500 tuổi

Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc đời khi chọn lễ đường cổ kính ở quê nhà Madeira để kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez.

Nhà thờ Funchal được khánh thành năm 1514.

Theo Jornal da Madeira, siêu sao Al Nassr sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa hè, sau khi World Cup 2026 khép lại. Địa điểm được chọn là nhà thờ chính tòa Funchal cổ kính bậc nhất quê hương Ronaldo, được khánh thành năm 1514. Với mái nhà làm bằng gỗ tuyết tùng vùng Madeira chạm khắc tinh xảo, công trình được xem là trái tim tôn giáo của thành phố.

Lễ cưới mang ý nghĩa đặc biệt với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khi nhà thờ nằm cách bệnh viện nơi anh chào đời khoảng 3 km. Câu lạc bộ thời thơ ấu của Ronaldo - Nacional da Madeira, cũng ở gần đó. Ronaldo từng thi đấu hai năm tại Nacional trước khi gia nhập Sporting Lisbon vào năm 1997 khi mới 12 tuổi.

Ronaldo và Georgina quen nhau năm 2016 khi cô đang làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha. Hai người hiện có hai con chung Alana 7 tuổi, và Bella 3 tuổi, cùng 3 người con riêng của Ronaldo nhờ phương pháp mang thai hộ gồm Cristiano Jr 15 tuổi, và cặp sinh đôi Mateo - Eva Maria 8 tuổi.

Chia sẻ với báo chí, Ronaldo tiết lộ các con là động lực khiến anh quyết định cầu hôn Georgina. Trong khi đó, Georgina tiếp tục xây dựng sự nghiệp riêng với vai trò doanh nhân, người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Lễ cưới của Ronaldo hứa hẹn sẽ là sự kiện được giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu chờ đón, không chỉ nhờ tên tuổi của chú rể mà còn bởi địa điểm mang đậm giá trị lịch sử và tình cảm gắn bó với quê hương của CR7.