Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo cưới tại địa điểm hơn 500 tuổi

  • Thứ tư, 26/11/2025 09:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc đời khi chọn lễ đường cổ kính ở quê nhà Madeira để kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez.

Nhà thờ Funchal được khánh thành năm 1514.

Theo Jornal da Madeira, siêu sao Al Nassr sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa hè, sau khi World Cup 2026 khép lại. Địa điểm được chọn là nhà thờ chính tòa Funchal cổ kính bậc nhất quê hương Ronaldo, được khánh thành năm 1514. Với mái nhà làm bằng gỗ tuyết tùng vùng Madeira chạm khắc tinh xảo, công trình được xem là trái tim tôn giáo của thành phố.

Lễ cưới mang ý nghĩa đặc biệt với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha khi nhà thờ nằm cách bệnh viện nơi anh chào đời khoảng 3 km. Câu lạc bộ thời thơ ấu của Ronaldo - Nacional da Madeira, cũng ở gần đó. Ronaldo từng thi đấu hai năm tại Nacional trước khi gia nhập Sporting Lisbon vào năm 1997 khi mới 12 tuổi.

Ronaldo và Georgina quen nhau năm 2016 khi cô đang làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha. Hai người hiện có hai con chung Alana 7 tuổi, và Bella 3 tuổi, cùng 3 người con riêng của Ronaldo nhờ phương pháp mang thai hộ gồm Cristiano Jr 15 tuổi, và cặp sinh đôi Mateo - Eva Maria 8 tuổi.

Chia sẻ với báo chí, Ronaldo tiết lộ các con là động lực khiến anh quyết định cầu hôn Georgina. Trong khi đó, Georgina tiếp tục xây dựng sự nghiệp riêng với vai trò doanh nhân, người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Lễ cưới của Ronaldo hứa hẹn sẽ là sự kiện được giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu chờ đón, không chỉ nhờ tên tuổi của chú rể mà còn bởi địa điểm mang đậm giá trị lịch sử và tình cảm gắn bó với quê hương của CR7.

Án phạt của Ronaldo gây phẫn nộ

Án phạt treo giò một trận dành cho Cristiano Ronaldo từ FIFA đang gây bão dư luận.

5 giờ trước

FIFA ra phán quyết về thẻ đỏ của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được dự 2 trận đầu của vòng chung kết World Cup 2026.

7 giờ trước

Báo cáo khoa học gây kinh ngạc về Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi một báo cáo khoa học mới đây cho thấy “tuổi sinh học” của anh chỉ ở mức… 28,7.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Chelsea trinh lang ky nguyen Estevao hinh anh

    Chelsea trình làng kỷ nguyên Estevao

    16 phút trước 11:15 26/11/2025

    0

    Stamford Bridge chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Chelsea và khoảnh khắc Estevao nổi bật vượt trội, khiến Yamal trở thành cái bóng mờ ở tuổi 18.

    Araujo tu day Barcelona vao tham canh hinh anh

    Araujo tự đẩy Barcelona vào thảm cảnh

    51 phút trước 10:40 26/11/2025

    0

    Sai lầm của Ronald Araujo một lần nữa đẩy Barcelona vào thế bế tắc. Chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge tái hiện những khoảnh khắc thiếu kiểm soát từng khiến Barca ôm hận tại Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý