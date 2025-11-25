Báo cáo khoa học gây kinh ngạc về Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi một báo cáo khoa học mới đây cho thấy “tuổi sinh học” của anh chỉ ở mức… 28,7.

Ronaldo vẫn sung mãn dù đã 40 tuổi. Ảnh: Reuters.

Kết quả này được công bố bởi Whoop, công ty chuyên về phân tích dữ liệu sinh học. Cụ thể, Whoop đánh giá 9 chỉ số quan trọng liên quan đến giấc ngủ, cường độ tập luyện, nhịp tim và cấu trúc cơ thể. Tất cả đều chỉ ra rằng Ronaldo đang vận hành cơ thể ở trạng thái tối ưu, tương đương một vận động viên khoảng 29 tuổi.

Báo cáo khẳng định cơ thể CR7 “được tối ưu hóa cho giấc ngủ, khả năng phục hồi, hiệu suất thi đấu và kéo dài tuổi thọ”. HOMA-IR, chỉ số đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết và trao đổi chất, cho thấy Ronaldo đạt mức “tinh nhuệ”.

Đây là nền tảng giúp CR7 duy trì tốc độ và thể lực gần như không suy giảm theo thời gian. Thậm chí, lượng hemoglobin trong máu, yếu tố quyết định khả năng chịu đựng và oxy hóa, cũng ở mức “xuất sắc”.

Ronaldo phá bỏ mọi giới hạn. Ảnh: Reuters.

Trước những công bố khoa học liên quan đến thể trạng, Ronaldo tỏ ra bình thản. Trên trang cá nhân, CR7 đăng dòng trạng thái ngắn gọn: “Số liệu không biết nói dối”.

Sau 20 năm đứng ở đỉnh cao, Ronaldo phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác trong thể thao chuyên nghiệp. Ở tuổi 40, tiền đạo người Bồ Đào Nha sở hữu thể trạng sung mãn và ra sân đều đặn hàng tuần. Anh còn gia hạn hợp đồng với Al Nassr, cho phép bản thân thi đấu đến năm 42 tuổi.

Khi nhiều cầu thủ cùng thời đã giải nghệ hoặc sa sút phong độ, Ronaldo vẫn tiếp tục là biểu tượng của sự bền bỉ, là minh chứng sống cho câu nói: “Tuổi tác chỉ là con số”.

