Cuộc điện thoại định mệnh giúp Messi khoác áo Argentina

Bóng đá Argentina chìm trong nỗi buồn sâu sắc khi Omar Souto, vị quản lý huyền thoại của các đội tuyển quốc gia, qua đời ở tuổi 73.

Souto không chỉ là một nhân viên tận tụy với hơn 30 năm cống hiến cho Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA), mà còn là người thay đổi lịch sử bóng đá nước này bằng một cuộc gọi định mệnh năm 2003, đưa Lionel Messi về với màu áo "Albiceleste" thay vì Tây Ban Nha.

Trên Instagram, Messi đăng tải những bức ảnh thân thương cùng Souto, từ khoảnh khắc ôm nhau trong trận giao hữu, nâng cúp World Cup 2022, đến buổi lễ Finalissima tại Wembley, kèm theo lời tri ân xúc động: "Ông luôn ở đó, và luôn là người mở cánh cửa cho tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông".

Messi nhấn mạnh Souto là "một con người vĩ đại", không thể quên đối với tất cả những người từng vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia.

Omar Souto, được các cầu thủ trìu mến gọi là "Papúa", dành cả sự nghiệp để hỗ trợ hậu cần và quản lý các đội tuyển Argentina. Ông gia nhập AFA dưới thời chủ tịch Julio Grondona và tiếp tục vai trò qua nhiều triều đại lãnh đạo, từ Luis Segura, Armando Pérez đến Claudio Tapia hiện tại.

Souto không chỉ là "người cha thứ hai" của các ngôi sao như Messi và dàn sao La Scaloneta, mà còn là nhân chứng cho những khoảnh khắc lịch sử, như việc cho Carlos Bilardo mượn chiếc áo khoác trong buổi ra mắt Diego Maradona làm HLV năm xưa.

Nhưng câu chuyện khiến Souto bất tử chính là vai trò của ông trong việc chiêu mộ Messi. Năm 2003, khi Messi mới 16 tuổi và đang tỏa sáng tại lò đào tạo La Masia của Barcelona, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ra sức thuyết phục cậu bé gốc Argentina nhập tịch để chơi cho "La Roja".

Messi, dù sinh ra tại Rosario, sống ở Tây Ban Nha từ nhỏ và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển xứ bò tót. Theo La Nación, Hugo Tocalli, HLV đội U20 Argentina lúc bấy giờ, muốn tìm cách liên lạc với Messi nhưng gặp khó.

Ngay khi trở về Buenos Aires từ chuyến công tác, Souto lao vào một quán café internet, xé trang danh bạ điện thoại liệt kê họ Messi ở Rosario, và bắt đầu gọi.

Ông gọi cho bà ngoại Messi, rồi đến chú của cậu, trước khi kết nối được với cha cậu, ông Jorge Messi, đang ở Tây Ban Nha. "Tôi hỏi về đứa nhóc tên 'Leonardo' Messi, nhưng ông Jorge sửa lại: 'Nó là Lionel, và nó chờ đợi lời mời từ Argentina lâu rồi'", Souto nhớ lại.

Cuộc gọi ấy là bước ngoặt thay đổi mọi thứ. Chỉ vài tháng sau, Messi ra mắt đội U20 Argentina trong trận giao hữu với Paraguay, và Tây Ban Nha không còn cơ hội nào nữa.

Souto sau này khẳng định: "Messi luôn muốn chơi cho Argentina. Cậu ấy từ chối hàng chục lần lời mời từ Tây Ban Nha".

Sự ra đi của Souto được AFA thông báo đầu tuần này trên mạng xã hội: "Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi thông báo Omar Souto, quản lý huyền thoại của các đội tuyển quốc gia Argentina, đã qua đời. Cảm ơn ông, Omar, vì sự đoàn kết, cam kết không thể thay thế với Albiceleste và là tấm gương sáng cho AFA".