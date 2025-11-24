Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi, Ronaldo quá hay

  • Thứ hai, 24/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Sáng 24/11, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế siêu sao khi cùng tạo nên khoảnh khắc bùng nổ làng bóng đá toàn cầu.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.

Trong khi Ronaldo khiến thế giới nổ tung với cú ngả bàn đèn ở phút 90+6, Messi lại dẫn Inter Miami vào chung kết miền theo cách không ai nghĩ tới với pha lập công bằng đầu. Một ngày, hai khoảnh khắc đối lập, nhưng cùng cho thấy họ vẫn là trung tâm chú ý của bóng đá thế giới.

Al-Nassr tiếp tục chuỗi khởi đầu hoàn hảo ở Saudi League bằng chiến thắng 4-1 trước Al-Khaleej, nhưng điểm nhấn xuất hiện ở giây cuối cùng. Ronaldo tung cú ngả bàn đèn đẹp đến nghẹt thở, ấn định trận thứ 9 toàn thắng. Bàn thắng lập tức gây bão mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Và như thường lệ, CR7 không bỏ lỡ cơ hội tự mình "đẩy trend". Chỉ ít phút sau trận đấu, anh đăng đoạn video ghi lại tuyệt phẩm lên X, cùng dòng trạng thái thách người hâm mộ: "Ai đặt caption (chú thích/bình luận) hay nhất sẽ thắng". Chưa đầy một giờ, clip vượt mốc 16 triệu lượt xem, con số đủ cho thấy sức nóng của Ronaldo ở tuổi 40.

Ở bên kia Đại Tây Dương, Messi đóng vai chính trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami trước Cincinnati tại bán kết MLS miền Đông. Anh kiến tạo 3 bàn, nhưng đáng chú ý nhất là tình huống mở tỷ số khi dứt điểm bằng đầu. Màn trình diễn của Leo cũng làm bùng nổ mạng xã hội không kém Ronaldo.

Ronaldo gây bão mạng với cú xe đạp chổng ngược, Messi hóa thành chuyên gia đánh đầu. Đó là hai phong cách trái ngược, nhưng một lần nữa khẳng định rằng khi Ronaldo và Messi xuất hiện, ánh đèn sân khấu vẫn phải hướng vào họ.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

