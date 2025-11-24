Ronaldo tái hiện siêu phẩm vào lưới Juventus

Rạng sáng 24/11, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1 ở vòng 9 Saudi Pro League.

Ronaldo lập siêu phẩm.

Phút 90+6, Ronaldo chọn vị trí để đón đường treo bóng từ cánh phải của Nawaf Boushal, trước khi tung người dứt điểm đưa bóng găm vào góc cao khung thành, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Ronaldo đánh dấu cột mốc bàn thắng thứ 954 theo cách không thể ấn tượng hơn. Ở ngoài khu kỹ thuật của Al Nassr, nhiều đồng đội ôm đầu, tỏ rõ sự bất ngờ trước pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất của siêu sao sinh năm 1985.

Siêu phẩm của Ronaldo còn khiến mạng xã hội dậy sóng. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thán phục và cho rằng Ronaldo sẽ là chủ nhân của giải Puskas vào năm tới.

Trên trang cá nhân, Ronaldo cũng đăng lại video bàn thắng thứ 10 tại SPL mùa này kèm dòng chia sẻ: "Ai bình luận hay nhất sẽ thắng".

Khoảnh khắc tỏa sáng của Ronaldo cùng các bàn thắng của Joao Felix, Wesley và Sadio Mane giúp Al Nassr thắng đậm trên sân nhà. Sau 9 trận đã đấu, thầy trò HLV Jorge Jesus giành trọn vẹn 27 điểm và đang tạo khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ 2, Al Hilal.

Ở vòng tiếp theo, Al Nassr chỉ phải đối đầu Al Najma, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đây là cơ hội tốt để Ronaldo, Felix tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn và tạo ra cuộc đua hấp dẫn để giành giải Vua phá lưới giải VĐQG Saudi Arabia.