Ronaldo kiếm tiền không có đối thủ

  Chủ nhật, 23/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tạp chí Forbes công bố danh sách những ngôi sao bóng đá có thu nhập cao nhất năm 2025 và Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng đầu.

Ronaldo độc chiếm ngôi đầu ở tuổi 40.

Tiền đạo 40 tuổi dẫn đầu tuyệt đối với mức thu nhập 280 triệu USD, gần gấp đôi người đứng sau. Khả năng tạo doanh thu của Ronaldo tại Saudi Arabia không có đối thủ, kéo theo những hợp đồng thương mại giá trị khổng lồ.

Đứng thứ hai là Lionel Messi với 130 triệu USD. Dù chuyển sang MLS, thương hiệu Leo vẫn mang lại mức thu nhập cao hơn nhiều ngôi sao đương thời. Karim Benzema đứng thứ ba với 104 triệu USD, cho thấy sức mạnh tài chính của Trung Đông trong việc thu hút các siêu sao.

Ở nhóm tiếp theo, hai gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Âu góp mặt gồm Kylian Mbappe với 95 triệu USD và Erling Haaland với 80 triệu USD. Đây là hai cái tên duy nhất trong top 5 vẫn đang chơi ở các giải đấu lớn của châu Âu, chứng minh giá trị thị trường lẫn chuyên môn đều ở mức cao.

Từ vị trí thứ 6 đến thứ 8 là bộ 3 ngôi sao tấn công Vinicius Jr (60 triệu USD), Mohamed Salah (55 triệu USD) và Sadio Mane (54 triệu USD). Mane vẫn góp mặt trong top thu nhập bất chấp không còn thi đấu ở châu Âu, cho thấy giá trị hình ảnh của cầu thủ này tại châu Phi và Trung Đông.

Jude Bellingham (44 triệu USD) Lamine Yamal (43 triệu USD) khép lại hai vị trí trong top 10. Điều này phản ánh các cầu thủ trẻ sở hữu thu nhập hàng đầu khi biết cách tận dụng lợi thế bản thân để phát triển hình ảnh.

Ronaldo anh 1

10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất năm 2025.
