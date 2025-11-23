Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Gia đình lên tiếng bảo vệ Ronaldo sau ồn ào Nhà Trắng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi dự buổi tiệc cấp nhà nước tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi.

Ronaldo gây tranh cãi khi gặp Tổng thống Mỹ.

Sự kiện quy tụ loạt nhân vật công nghệ, kinh doanh hàng đầu, như Elon Musk và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đây cũng là lần đầu CR7 xuất hiện ở Mỹ kể từ năm 2016.

Theo truyền thông Mỹ, sự hiện diện của Ronaldo cùng phái đoàn Saudi Arabia cho thấy vai trò "gương mặt toàn cầu" của anh trong chiến lược ngoại giao thể thao mà Riyadh theo đuổi. Tuy nhiên, quyết định dự tiệc tại Nhà Trắng khiến mạng xã hội dậy sóng, với không ít ý kiến chỉ trích siêu sao Bồ Đào Nha.

Đứng trước làn sóng chỉ trích, hai chị gái của Ronaldo – Elma và Katia Aveiro, lập tức lên tiếng bảo vệ em trai.

Elma đăng trên Instagram: "Đám hề vẫn chưa hiểu rằng Ronaldo chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của họ. Việc này không dành cho người chỉ biết ước, mà cho người chịu được áp lực. Họ chẳng còn gì để nói nữa".

Katia gay gắt hơn, đăng một video chỉ trích sự kịch tính hóa quá mức từ mạng xã hội: "Chỉ một chuyến thăm Nhà Trắng mà họ làm như tận thế đến nơi. Đúng là đạo đức giả".

Trong khi đó, CR7 gửi lời cảm ơn ông Trump và Đệ nhất phu nhân sau sự kiện: "Cảm ơn Ngài Tổng thống vì lời mời và sự đón tiếp nồng hậu dành cho tôi và vị hôn thê. Mỗi người đều có điều giá trị để cống hiến, và tôi sẵn sàng truyền cảm hứng cho thế hệ mới về trách nhiệm, dũng khí và hòa bình".

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.

FIFA lại làm fan Ronaldo phẫn nộ

Poster World Cup 2026 mới của FIFA vẫn chưa làm hài lòng số đông người hâm mộ Cristiano Ronaldo.

47:2848 hôm qua

McTominay bật nhảy cao hơn Ronaldo

Hôm 19/11, tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng của Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

10:57 21/11/2025

FIFA gỡ poster World Cup 2026 không có Ronaldo

FIFA âm thầm gỡ bỏ poster quảng bá cho World Cup 2026 khỏi các nền tảng mạng xã hội, sau khi vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

08:06 21/11/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Ronaldo Donald Trump Cristiano Ronaldo Katia Aveiro FIFA Gianni Infantino Saudi Arabia Đạo đức giả Chẳng thèm

    Đọc tiếp

    Doi cua De Gea khung hoang hinh anh

    Đội của De Gea khủng hoảng

    2 giờ trước 14:07 23/11/2025

    0

    Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

    Bi kich cua Son Heung-min hinh anh

    Bi kịch của Son Heung-min

    2 giờ trước 14:05 23/11/2025

    0

    LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

    Bong da Malaysia nguy co nhan them an phat nang hinh anh

    Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

    5 giờ trước 11:23 23/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý