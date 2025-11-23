Gia đình lên tiếng bảo vệ Ronaldo sau ồn ào Nhà Trắng

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi dự buổi tiệc cấp nhà nước tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi.

Ronaldo gây tranh cãi khi gặp Tổng thống Mỹ.

Sự kiện quy tụ loạt nhân vật công nghệ, kinh doanh hàng đầu, như Elon Musk và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đây cũng là lần đầu CR7 xuất hiện ở Mỹ kể từ năm 2016.

Theo truyền thông Mỹ, sự hiện diện của Ronaldo cùng phái đoàn Saudi Arabia cho thấy vai trò "gương mặt toàn cầu" của anh trong chiến lược ngoại giao thể thao mà Riyadh theo đuổi. Tuy nhiên, quyết định dự tiệc tại Nhà Trắng khiến mạng xã hội dậy sóng, với không ít ý kiến chỉ trích siêu sao Bồ Đào Nha.

Đứng trước làn sóng chỉ trích, hai chị gái của Ronaldo – Elma và Katia Aveiro, lập tức lên tiếng bảo vệ em trai.

Elma đăng trên Instagram: "Đám hề vẫn chưa hiểu rằng Ronaldo chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của họ. Việc này không dành cho người chỉ biết ước, mà cho người chịu được áp lực. Họ chẳng còn gì để nói nữa".

Katia gay gắt hơn, đăng một video chỉ trích sự kịch tính hóa quá mức từ mạng xã hội: "Chỉ một chuyến thăm Nhà Trắng mà họ làm như tận thế đến nơi. Đúng là đạo đức giả".

Trong khi đó, CR7 gửi lời cảm ơn ông Trump và Đệ nhất phu nhân sau sự kiện: "Cảm ơn Ngài Tổng thống vì lời mời và sự đón tiếp nồng hậu dành cho tôi và vị hôn thê. Mỗi người đều có điều giá trị để cống hiến, và tôi sẵn sàng truyền cảm hứng cho thế hệ mới về trách nhiệm, dũng khí và hòa bình".

