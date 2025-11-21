Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
McTominay bật nhảy cao hơn Ronaldo

  • Thứ sáu, 21/11/2025 10:57 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Hôm 19/11, tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng của Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

McTominay cao hon Ronaldo anh 1

Điểm chạm bóng ở pha ghi bàn kinh điển của Ronaldo (ảnh trên) so với McTominay.

Scott McTominay tạo nên một trong những khoảnh khắc ngoạn mục nhất lịch sử bóng đá Scotland khi thực hiện cú ngả bàn đèn ở độ cao 2,53 mét trong trận thắng Đan Mạch 4-2 ở vòng loại World Cup 2026 hôm 19/11.

Pha móc bóng góp phần giúp Scotland có vé dự World Cup sau 28 năm chờ đợi, và giúp anh được so sánh trực tiếp với những siêu phẩm để đời của Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale.

Theo các số liệu được lan truyền sau trận đấu, điểm chạm bóng của McTominay ở pha dứt điểm đạt tới 2,53 m (8,3 ft), cao hơn cú ngả bàn đèn kinh điển mà Ronaldo thực hiện vào lưới Juventus tại Champions League năm 2018 (2,38 m - 7,7 ft).

Đáng chú ý, Bale ở trận chung kết Champions League 2018 chạm bóng ở mức 2,37 m, còn Wayne Rooney với cú volley tung lưới Man City năm 2011 được ghi nhận ở độ cao 1,52 m.

Pha lập công của McTominay xuất hiện chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, mở ra màn rượt đuổi nghẹt thở tại Hampden Park. Dù Đan Mạch bị đuổi người trong hiệp hai, Scotland vẫn hai lần bị gỡ hòa trước khi ấn định chiến thắng 4-2 và đoạt vé đến World Cup 2026.

HLV Steve Clarke gọi đó là "cú móc bóng đẹp nhất từng thấy", trong khi nhiều bình luận viên ví McTominay với Michael Jordan vì độ bật nhảy phi lý. Một tài khoản phân tích trên mạng xã hội dùng đường kính quả bóng 22 cm để ước lượng chiều cao điểm chạm bóng, khẳng định tiền vệ Napoli vượt mức Ronaldo.

Sau 6 trận tại vòng loại World Cup 2026, McTominay ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo cho Scotland. Anh cũng sở hữu 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 14 trận cho Napoli ở mọi đấu trường mùa này.

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

