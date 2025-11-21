CLB Anh ra giá kỷ lục cho McTominay

Scott McTominay dần trở thành cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu sau màn lột xác ngoạn mục tại Napoli.

McTominay được săn đón

Từ một cầu thủ bị đánh giá không phù hợp ở MU, tiền vệ người Scotland vươn mình thành một trong những ngòi nổ xuất sắc ở Serie A. Dễ hiểu khi Everton sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa anh trở lại Premier League.

Theo Fichajes, Everton theo đuổi McTominay quyết liệt và cân nhắc mức giá 62 triệu bảng, vượt kỷ lục 50 triệu bảng từng bỏ ra cho Richarlison năm 2018. HLV David Moyes tin McTominay có thể tái hiện vai trò kiểu Marouane Fellaini trước đây.

"Ông ấy đánh giá rất cao khả năng băng lên từ tuyến hai của McTominay, điều có thể tạo ra khác biệt lớn trong các pha chuyển trạng thái", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, Napoli và HLV Antonio Conte xem McTominay là trụ cột không thể thay thế, đặc biệt khi đội bóng đang chinh chiến ở cả Champions League. Việc anh rời Serie A ngay lúc đỉnh cao vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Gia nhập Napoli với giá 25,4 triệu bảng năm 2024, McTominay thích nghi thần tốc, ghi 13 bàn ngay mùa đầu và cùng đội bóng vô địch Serie A. Phong độ chói sáng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A và xếp thứ 18 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.

Mùa này, tiền vệ 28 tuổi có 4 bàn cho Napoli và vừa ghi một siêu phẩm móc bóng vào lưới Đan Mạch, đưa đội tuyển Scotland lần đầu trở lại World Cup từ năm 1998.