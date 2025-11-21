Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CLB Anh ra giá kỷ lục cho McTominay

  • Thứ sáu, 21/11/2025 00:01 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Scott McTominay dần trở thành cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu sau màn lột xác ngoạn mục tại Napoli.

McTominay được săn đón

Từ một cầu thủ bị đánh giá không phù hợp ở MU, tiền vệ người Scotland vươn mình thành một trong những ngòi nổ xuất sắc ở Serie A. Dễ hiểu khi Everton sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa anh trở lại Premier League.

Theo Fichajes, Everton theo đuổi McTominay quyết liệt và cân nhắc mức giá 62 triệu bảng, vượt kỷ lục 50 triệu bảng từng bỏ ra cho Richarlison năm 2018. HLV David Moyes tin McTominay có thể tái hiện vai trò kiểu Marouane Fellaini trước đây.

"Ông ấy đánh giá rất cao khả năng băng lên từ tuyến hai của McTominay, điều có thể tạo ra khác biệt lớn trong các pha chuyển trạng thái", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, Napoli và HLV Antonio Conte xem McTominay là trụ cột không thể thay thế, đặc biệt khi đội bóng đang chinh chiến ở cả Champions League. Việc anh rời Serie A ngay lúc đỉnh cao vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Gia nhập Napoli với giá 25,4 triệu bảng năm 2024, McTominay thích nghi thần tốc, ghi 13 bàn ngay mùa đầu và cùng đội bóng vô địch Serie A. Phong độ chói sáng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A và xếp thứ 18 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.

Mùa này, tiền vệ 28 tuổi có 4 bàn cho Napoli và vừa ghi một siêu phẩm móc bóng vào lưới Đan Mạch, đưa đội tuyển Scotland lần đầu trở lại World Cup từ năm 1998.

McTominay viết lại lịch sử Scotland

Hampden Park từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lớn, nhưng cú móc bóng của Scott McTominay vào lưới Đan Mạch rạng sáng 19/11 mang ý nghĩa vượt xa một bàn thắng đẹp.

09:31 19/11/2025

Siêu phẩm móc bóng 'điên rồ' của McTominay

Tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng tương tự Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

06:10 19/11/2025

McTominay tiến cử cầu thủ MU cho Napoli

Scott McTominay thúc giục HLV Antonio Conte chiêu mộ Kobbie Mainoo ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

11:00 9/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

57 phút trước 19:30 21/11/2025

0

Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

1 giờ trước 19:15 21/11/2025

0

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

Ramos gio ra sao hinh anh

Ramos giờ ra sao

1 giờ trước 19:00 21/11/2025

0

Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

