McTominay tiến cử cầu thủ MU cho Napoli

  • Chủ nhật, 9/11/2025 11:00 (GMT+7)
Scott McTominay thúc giục HLV Antonio Conte chiêu mộ Kobbie Mainoo ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

McTominay muốn Napoli chiêu mộ Mainoo.

Truyền thông Italy xác nhận McTominay trực tiếp gặp HLV Conte và khuyên nhà cầm quân 56 tuổi "hãy mang Mainoo về Napoli", coi đây là bản hợp đồng lý tưởng để củng cố tuyến giữa trong bối cảnh Kevin De Bruyne chấn thương dài hạn.

"Scott nói rõ về điểm mạnh, sự trưởng thành và nền tảng đào tạo bài bản của Kobbie. Cậu ấy tin Kobbie sẽ hòa nhập ngay lập tức, dù chỉ là hợp đồng cho mượn hay mua đứt", nguồn tin cho biết.

Mainoo đang gặp khó tại MU. Anh mới ra sân 138 phút ở Premier League mùa này, và lần đá chính duy nhất là trong trận thua sốc trước Grimsby tại League Cup hồi tháng 8. Bản thân tiền vệ trẻ tuổi muốn rời Old Trafford vào hè 2025 để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhưng CLB ngăn cản.

Giờ đây, khi MU dự định tăng cường hàng tiền vệ với các mục tiêu như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson, khả năng Mainoo ra đi gần như chắc chắn mở ra. Nếu Napoli nhập cuộc, thương vụ có thể mang đến lợi ích cho cả hai bên. MU giảm quỹ lương, còn Conte có thêm lựa chọn chất lượng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

De Bruyne dính chấn thương đùi sau trận thắng Inter 3-1 hôm 25/10 và phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Dù mới ghi 4 bàn tại Serie A, ngôi sao người Bỉ để lại khoảng trống lớn ở hàng tiền vệ – thứ mà một cầu thủ trẻ cơ động, thông minh như Mainoo hoàn toàn có thể lấp đầy.

